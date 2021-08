Hvem var hun, hende med ryggen til sin mand?

LEGIND:Han havde en tigermor, der tilsidesatte alt for sin søns skyld og sørgede for, at han kom på kunstakademiet og Krøyers malerskole. Men hans kone? Jovist ser vi hende næsten udelukkende bagfra, og det er just en del af det dragende ved guldaldermalereren Vilhelm Hammershøis billeder. Men hvad er forklaringen?

Ja, hvem var Ida Ilsted? Hun var kvinden i hans kunst, og han var manden i hendes liv, lyder det korte svar fra Jesper Wung-Sung, forfatter til romanen ”Kvinde set fra ryggen” om Vilhelm Hammershøis (1864-1916) forhold til Ida Ilsted, som han nåede at være gift med i 25 år. Wung-Sung fik vendt hende om og eksponeret hende for en fyldt riddersal på Højris Slot lørdag, der lægger hus til flere udbookede arrangementer under Kulturmøde Mors 2021.

- Så spurgte han: Ida Ilsted, må jeg male dig?

Ikke svigermors drøm

Ida Ilsted var en ung kvinde, opvokset i beskedne kår på Falster og næsten så langt fra det Hammershøis priviligerede miljø i borgerskabets København som tænkes kan.

- Vilhelm Hammershøi kunne noget helt særligt med sin malerkunst, men hans mor banede vejen for ham. Så det var noget af en svigermor at få med i købet, da Ida kom til hovedstaden fra Stubbekøbing. Og da Ida første gang skal præsenteres for familien i den højloftede Frederiksberglejlighed, falder hun igennem med et brag, for hun kunne på ingen måde leve op det ideal af en kvinde, som svigermor Frederikke mente, at hendes søn fortjente, fortalte Jesper Wung-Sung, der selv havde en kvinde til at skubbe på og skabe samtale i riddersalen i skikkelse af dokumentaristen Helle Solvang.

Forfatter Jesper Wung-Sung er aktuel med den anmelderroste roman ”Kvinde set fra ryggen”, der fortæller den gribende historie om Ida Ilsteds liv. Ida var gift med den verdensberømte danske kunstmaler Vilhelm Hammershøi, og fra utallige malerier kender vi hendes bortvendte nakke.

Må jeg male dig?

Jesper Wung-Sung læste bidder af sin bog op. Blandt andet en episode fra en sommer i Stubbekøbing, hvor parret var blevet forlovet og sidder nede ved vandet og taler sammen.

- Hun sagde: ”Du siger ikke meget.” Han rækker en finger ud mod hendes kind, og hun forventer, at han vil omfavne og kysse hende. I stedet siger han: ”Ida Ilsted, må jeg male dig”?!

Salonen på det stemningsfyldte slot varede en times tid, hvorefter forfatteren førte an på en gåtur rundt i skovene omkring Højris.