Hvem vil give mest for vand: 20 bud på vådområde

JØLBY:- Vi fik 20 bud ind. Det er vi godt tilfredse med. I forhold til de problemer, vi havde med at få afsat andre vådområder på Mors, såsom Biskæret og Hundsø, har interessen for Jølby Nor været fin.

Det siger chefkonsulent Kristian Gadegaard, Landbrugsstyrelsen i Tønder. Torsdag blev der åbnet konvolutter og læst mails fra folk, der gerne vil erhverve et stykke af det største samlede vådområde på Mors til jagt, fritid, afgræsning eller høst af græsslet. Det havde de interesserede skullet give en pris på gennem et offentligt udbud.

Ved etableringen af vådområder, hvis primære formål er binding af næringsstoffer fra landbruget, opkøber staten jorden og udbyder den til salg, når projektet er gennemført af kommunen. Jølby Nor omfatter i alt 422 hektar land mellem Lyngbro og Dragsbæk, hvoraf staten ejer de 418 hektar. Det var dog kun 107,24 hektar syd for Øster Jølby ved Dragstrup, som indgik i den aktuelle udbudsrunde.

Seriøse priser

- 13 arealer var udbudt til salg. En enkelt havde budt på dem alle, og en anden på de første 12 arealer. Ellers havde byderne ønsket nogle få områder eller kun et enkelt. Der var tale om seriøse bud, hvor priserne kom op i nærheden af eller overgik de skønnede priser, vi havde sat. Ved enkelte arealerne vil vi frem til på torsdag 24. februar gennemføre en ombudsrunde, fordi de bud, der kom ind, ligger tæt på hinanden, siger Kristian Gadegaard.

Der er ikke sat navne på, hvem der er har budt, men på www.lbst.dk\joelby kan man se buddenes størrelse. Højeste bud var på 1,2 millioner kroner for areal 5, der er på 34,3 hektar. Det laveste lød på 1500 kr. for areal 13 på 0,6 hektar, men det blev overgået.