Hvor blev træerne af: Politiker kritiserer museets træfældning

SKARREHAGE:- I tirsdags gik vi en tur omkring Skarregaard, og til vore store forbavselse viste det sig, at rigtig mange træer i de små skove ved gården og mange meter læhegn var fældet. Det finder jeg ganske unødvendigt, og samtidig er jeg dybt frustreret over, at det har fundet sted.

Mig bekendt er der tale om fredskov, og Skarregaard er fredet, hvilket i praksis vil sige, at området skal udnyttes til rekreative formål og et sted, hvor naturen og vegetationen skal have optimale betingelser.

Sådan skriver Peter Therkildsen. Kommunalpolitikeren fra Venstre retter skytset mod Museum Mors, der driver Skarregaard og tilhørende arealer på pynten Skarrehage på Norsmors som landbrugsmuseum og rekreativt område. Peter Therkildsen påpeger, at Mors generelt leder efter arealer at rejse ny skov på, og ved en så voldsom nedfældning, som han nu har været vidne til, burde kommunen efter hans vurdering have været inddraget som ejer af Skarregaard. Det vil nemlig, påpeger han, tage generationer at rejse nye træer på et så vindblæst sted som Skarrehage.

- Samtidig har vi politisk besluttet i budgetforliget for 2021, at Skarregaards fremtid skal analyseres. Måske skal driften overgå til anden instans end museet, og måske skal naturværdierne omkring gården endnu mere i fokus, her mens den grønne omstilling rulles ud. Ja, så fælder man bare løs. Jeg er oprigtig sørgmodig over det, der er sket, lyder det fra Peter Therkildsen.

Helt efter planen

NORDJYSKE har forelagt hans kritik for Anders Have Espersen, direktør for Museum Mors:

- Vi har foretaget en nødvendig oprydning i skoven for at få den til at leve og sikre biodiversitet. Vi og vores bestyrelse har haft eksperter fra skovdyrkerforeningen til at rådgive os. Der er planlagt genplantning, så der er ikke noget odiøst i det, siger Anders Have Espersen.

Men det tager jo mange år, inden de blive til store træer?

- Det gør det, men det er også lang tid siden, der er blevet gjort noget ved bevoksningen deroppe, og en skov skal bearbejdes en gang imellem. Det kan virke voldsomt, at vi har fældet de sitkagraner, som har stået omkring legepladsen, men vi skal også sikre, at de ikke vælter i en storm. Det ser rodet ud, at de fældede træer lige nu ligger i store bunker. Omvendt har det jo også givet nogle fantastiske udsigter mod vandet, siger direktøren, der erkender, at der kunne have været kommunikeret bedre:

- Vi skulle måske have meldt ud, hvilke trætyper, der skulle væk, og hvilke, der bliver stående, og hvad vi vil plante. Det burde vi nok have gjort, men vi har ikke set et problem i, at vi sørger for at gøre skoven sundere, siger Anders Have Espersen.

Gården er for stor en byrde

Med hensyn til Skarregaards fremtidige driftsforhold, siger han:

- Morsø Kommune har besluttet at drøfte emnet på baggrund af den kvalitetsvurdering, der blev foretaget. Slots- og Kulturstyrelsen mener, at den aftale med kommunen om Skarregaard, der har eksisteret siden 1992, lægger for stor byrde på museet.