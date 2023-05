Hvordan får vi pengene til at slå til: Kommune vil høre borgerne

MORS:Morsø Kommunes økonomi er udfordret frem mod 2030. For at orientere om udfordringsbilledet og komme i tættere dialog med borgerne, inviterer Morsø Kommunalbestyrelse til to fyraftensmøder i maj.

- Vi ser frem til dialogen med borgerne om de muligheder og udfordringer, som venter på vejen mod 2030. Forhåbentlig kan aftenen også være med til at give os politikere nye ideer og forslag, så vi får et endnu mere nuanceret grundlag at træffe beslutninger ud fra, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Møderne foregår mandag 22. maj i Nykøbing Hallen og tirsdag 23. maj i Midtmors Sport i Øster Jølby.

- Det er vigtigt for os at pointere, at regnskabet ikke går op. De indtægter, vi blandt andet får gennem udligningen fra staten og lokale erhvervsskatter, kan desværre ikke dække vores stigende udgifter. Den økonomiske problemstilling, kommende udfordringer og mulige løsninger, er det tanken, at vi sammen kan drøfte på møderne, siger borgmesteren.

Til dialogmøderne vil der først være et oplæg om Morsø Kommunes udfordringsbillede frem mod 2030, hvor emner som befolkningssammensætning, udligning og den samlede økonomi vil blive fremlagt. Herefter er der tre runder af ca. 20 minutters varighed, hvor borgerne kan komme i dialog med kommunalpolitikerne indenfor de tre udvalgsområder: Udvalget for børn, kultur og turisme, udvalget for social, sundhed og beskæftigelse og udvalget for teknik og miljø.

Hver dialogrunde starter med, at de tre fagdirektører indleder med et kort oplæg med de største udfordringer for deres område. Borgerne kan frit vælge, hvilket område de ønsker at høre mere om. Efter disse runder vil der være en samlet opsamling, hvor pointer og input fra områderne vil blive præsenteret i plenum. Der vil være let forplejning og deltagelse kræver ikke tilmelding.