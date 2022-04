Hygge og håndbold hænger sammen

NYKØBING:- Fællesskabet og hyggen er det vigtigste. Og så det at komme ud at se noget nyt og spille mod nogle andre end de hold, vi er vant til at møde.

Syv 12-13-årige piger fra Horne/Hirtshals Håndbold er da kommet lidt langt hjemmefra. I torsdags tog de sammen med to ledere til Nykøbing og indlogerede sig på Morsø Gymnasium forud for Morsø Påskestævne Procup 2022. Om lidt skal de over i Sparekassen Thy Arena Mors Hal 2 for at spille slutspilkamp mod Bov IF, der er kommet helt nede fra det sydligste Sønderjylland og i øvrigt er fast gæst til det store ungdomshåndboldstævne på Mors.

Så fast, som man nu kan være det. De foregående to år har Morsø Påskestævne, der arrangeres af de to hjemlige foreninger HF Mors og VIF Mors, måttet aflyse på grund af corona. Om det er den, der er årsag til, at årets stævne kun har deltagelse af 73 hold, det halve af det antal, der deltog i 2019, er svært at sige.

Pigerne fra Hirtshals/Horne har to erfarne ledere, Sverre Dahl (tv) og Michael Samuel med til Mors. Foto: Henrik Bo

Men pigeholdet fra Hirtshals/Horne var også med dengang, så de ved, hvad de går ind til. De har ikke kedet sig i de foreløbig to aftener, de har tilbragt sammen med de øvrige i alt 800 deltagere på gymnasiet.

- Vi hører musik, fortæller de i bedste Kylle, Pylle og Rylle-stil. Man kan ikke tage til sportsstævne i 2022 uden at medbringe mindst en potent soundbox pr. hold.

- Og kigger lidt på drenge (fnis-fnis). Og så så vi håndboldlandskamp på storskærm og var ovre i legelandet i gymnastiksalen, siger pigerne. Lørdag aften efter kampene og spisningen er der diskotek med dj som kulmination inden søndagens finalekampe.

Morsø Påskestævne 2022

Ingen alvorlige skader

Inde på kontoret kan stævneleder Allan Nørhave konstatere, at alt klapper, og at stemningen er god.

- Hverken samaritterne eller jeg har haft noget at lave, så det er jo tegn på, at det går godt. De små knubs, der har været, stammer vist fra rodeotyren i legelandet og ikke fra håndboldbanerne. Alle tilmeldte hold er mødt frem, og mange trænere og ledere har ikke mødt hinanden under coronaen, så der er nok at snakke om, siger Allan Nørhave.

Malene Dahlgaard og Allan Nørhave på stævnekontoret. Alle deltagere kan designe egen Morsø Påskestævne ProCup 2022-t-shirt med logoer og valgfri farve. Foto: Henrik Bo

Jeg var rundt i samtlige haller i går, og der var fyldt med folk og god stemning overalt. Folk skal på græs, det har de trængt til længe. Allan Nørhave, stævneleder, Morsø Påskestævne Procup 2022

En lang række frivillige kræfter er med til at gøre stævnet til en succes.

- Foruden styregruppen er der en række udvalg, og mange af dem, der deltager i dem, er gengangere fra tidligere år. De frivillige kan være forældre, der har børn blandt spillerne, men der er også nogle, der gerne vil give en hånd med uden at have nogen relation til hverken håndbold eller klubber. De to arrangørklubber, HF Mors og VIF, leverer tidtagere og andre afviklere, og vi får kampdommere gennem JHF. Vi havde et enkelt afbud, men så skaffede vi selv en dommer, siger Allan Nørhave.

Uden mad og drikke... Morsø Påskestævne ProCup i håndbold afvikles for første gang i tre år, her i Øster Jølby. Foto: Henrik Bo

Kampene spilles i Nykøbing Hallen, Sparekassen Thy Arena Mors 1 og 2, Midtmors Sport og Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter 1 og 2.

- Jeg var rundt i samtlige haller i går, og der var fyldt med folk og god stemning overalt. Folk skal på græs, det har de trængt til længe, konstaterer stævnelederen.

Yes! HF Mors har scoret. Foto: Henrik Bo

De sover for tæt

Ude i Midtmors Sport i Øster Jølby er der gang i en U15 drengekamp mellem Skibsby-Højene IF fra Hjørring og HF Mors.

- Det er første gang, vi er hernede med vores drenge. De ville gerne af sted sammen med pigeholdet. Både første- og andethold er med, så vi er en stor flok, siger Gert Jensen.

Han er forælder til en SHI-spiller. Det samme er Mette Poulsen.

- Eneste kritikpunkt er, at de sover meget tæt i klasserne på gymnasiet. Vi er glade for, at vores søn ikke fik en dobbelt luftmadras med, for den ville der ikke have være plads til. Men ellers er det et fint stævne, siger Mette Poulsen.