I aften vælter Anders Matthesen byen: Sådan fik de stjernen lokket til

NYKØBING:876 skraldgrinende morsingboer. Det er formentlig ikke før set og hørt på en og samme aften. Men sådan bliver situationen, når stand up-komikkens førstemand, Anders Matthesen, lørdag indtager Morsø Teater med to forestillinger med sit nye show "Jokes - fra en hvid, straight mand".

Arrangør er Limfjordsteatret, der i aftenens anledning er rykket ind ved siden af i kultur- og undervisningskomplekset på Limfjordsvej for at få plads nok til de mange, der har købt billet. Og initiativet til det hele er kommet fra teatrets administrator Tore Müller.

- Jeg kontaktede Anders Matthesens manager og samarbejdspartner Peter Schjødt. Jeg skrev, at det jo ikke er Bornholm, men Mors, der er solskinsøen, og her har Matthesen aldrig optrådt, så var det ikke på tide. Og det var det. Så fik jeg det strikket sammen i samarbejde med Limfjordsteatrets Erhvervssamarbejde, siger Tore Müller.

Erhvervsmedlemmerne fik lov at sætte sig på billetter, inden forestillingerne blev sat i salg.

- I løbet af halvanden måned havde vi solgt 85 procent af billetterne. Det var helt vildt, siger Tore Müller.

Anders Matthesen kan ellers fylde store stedet som Falkoner Salen og Boxen i Herning.

- Han er absolut ikke billig, men han er også en af de komikere, som sætter en ære i, at spillestederne også får noget ud af det. Så den aftale, vi har lavet, er fin for ham, men den er så sandelig også fin for os, siger Tore Müller.

Limfjordsteatret må dog have hjælp fra nogle indkaldte frivillige for at få publikum ind og ud af salen to gange.

- Det har vi aldrig prøvet før på den måde. Det bliver lidt af en flaskehals, for der er kun en lille times tid mellem de to shows, hvor vi skal have 438 mennesker ud og 438 nye mennesker ind. Det bliver sjovt at prøve, og det lærer vi helt sikkert noget af, fastslår initiativtageren.