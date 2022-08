I gang igen - men ikke som om intet var hændt

NYKØBING:- Det er rart at få en pause - det er bedst, når den holder op!

Disse ord på vers fra Clement Kjersgaard sagde det hele. Kulturmøde Mors 22 var i gang og denne gang i fuldt flor og omfang efter to års corona-neddroslinger. Fra KulturScenen på den til dagligt så undseelige grusplads bag det til kultur omskabte gamle elværk kunne begivenhedens oratoriske samlingsfigur skue ud over fyldte bænkerader og mange stående lyttere bagved.

Håndværkerkorets rødskjortede mandfolk fik leveret mødets nationalsang om blæsten, der går frisk. Helt i overensstemmelse med programmet fik Clement og direktør Trine Bang derefter trukket Morsø borgmester Hans Ejner Bertelsen op til mikrofonen.

- Det er så dejligt at se jer tilbage. jeg har savnet jer. Velkommen. Det har aldrig været vigtigere at mødes fysisk. Techgiganterne har på rekordtid ændret vores sociale adfærd, den offentlige samtale og spillereglerne for vores demokrati. Teknologien skaber fantastiske muligheder, men den udfordrer os også med med spørgsmålet hvordan sikrer vi demokratisk samtale og sammenhængskraft, når teknologien samtidig forstærker ekkokamre, polarisering og fake news. Derfor er det essentielt, at Kulturmødet fortsætter med at være et samlingssted, hvor meninger brydes, hvor holdninger udfordres, og hvor vi inspireres og lærer nyt, og hvor vi forarges og forundres, sagde borgmesteren.

Solen bagte ned over tilhørerne. Foto: Martin Damgård

Han kom også ind på den skæve fordeling af kulturmidlerne i Danmark, hvor Nordjylland, som beskrevet af Nordjyske, har følt sig forfordelt.

- Jeg siger ikke, at vi skal have bygget et operahus her foran scenen eller i baghaven. Men når yderkommunernes økonomi strammer til, bør kulturel dannelse ikke være et spørgsmål om postnummer. Men en ret, vi som samfund giver hinanden, sagde Hans Ejner Bertelsen.

Han gav stafetten videre til Venstre-partifællen og regionsrådsformanden Mads Duedahl, der nu for første gang trådte helt i front på Nordjyllands vegne som bidragsyder til Kulturmødet.

- To år med nedlukninger har vist, hvor meget vi har brug for kunsten og kulturen. Hvad den betyder for os som mennesker, for vores samfund og sundhed. Vi så det under nedlukningerne, hvor det efter et stykke tid ikke kun handleede om håndsprit og vaccinationer, men også om at have et godt psykisk helbred. Det åbnede vores øjne for, hvad der skal til for at få os til at føle os som hele mennesker, sagde Mads Duedahl.

Til kulturoplevelserne hører også de store internationale sportsbegivenheder, som Danmark er med til at arrangere. Dem trak erhvervsminister Simon Kollerup frem i den tale, hvor han trådte til i stedet for kulturminister Ane Halsboe Jørgensen, der for længst havde måtte melde fra på grund af et sygt barn.