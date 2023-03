I oprør over cykelforbud på bro: Man kan ikke byde folk at trække over

SALLINGSUND:- Cyklen er som transportmiddel ligeværdigt med bilen. Derfor går det ikke, at politiet nu vil forlange at man skal trække hen over en knap to kilometer lang bro. Det må kunne gøres bedre, og en af mulighederne er at sætte midlertidige trafiklys for cykler op på broen, fordelt på etaper, så man sikrer, at cyklisterne ikke møder modkørende og derved kommer tæt på bilerne på kørebanen.

Det siger Jens Peter Hansen, Asferg, landsformand for Cyklistforbundet. Han og et par lokalformænd er fortørnet over udmeldingen fra Vejdirektoratet på diktat fra politiet: Al kørsel med cykler og knallerter, der skal køre på cykelsti, indstilles på Sallingsundbroen de næste otte måneder, indtil vejarbejdet på broen som forventet afsluttes i november.

Jens Peter Hansen mener, at trafiklys vil være en acceptabel og sikker løsning, idet de kan styres af sensorer, således at man har grønt, indtil der registres modkørende bløde trafikanter.

- Selvfølgelig kan man finde ud af at lave sådan noget og stadigvæk overholde juraen med de sølle seks centimeter, som cykelstien er for smal. Etter forbud rammer pendlere, men så sandelig også turister til sommer. Forestil dig et tysk par på cykelferie med to små børn i cykelanhængeren ankomme trætte til broen, fordi de har bestilt overnatning i Nykøbing. Men kan ikke byde dem at skulle trække læsset hen over broen, mener Jens Peter Hansen.

Hvad vil cyklistforbundet konkret gøre?

- Vores lokale formand i Skive Kommune, Claus Bjerre, skal torsdag eftermiddag til møde i Skive Færdselssikkerhedsråd. Jeg vil lige afvente, om hans indmelding om sagen fører til, at kommunen tager fat i Vejdirektoratet. Sker det ikke, er Cyklistforbundet klar til at gå ind i sagen. Det her skal ændres, så man fortsat kan cykle over Sallingsundbroen, siger landsformand Jens Peter Hansen.

Claus Bjerre bekræfter, at han skal til møde i Skive Færdselssikkerhedsråd torsdag klokken 15.

- Jeg tager spørgsmålet om cykling på broen op. Inden mødet tager jeg op og kigger på forholdene. Jeg vil sige på mødet, at jeg synes,man i stedet for et forbud vil kunne skilte med, at man skal se sig godt for. Jeg vil bede kommunen om at skrive til Vejdirektoratet og politiet og bede dem genoverveje beslutningen, siger Claus Bjerre.

Skolelærer Mette Holm Nielsen pendler hver dag fra Mors til Salling, hvor hun krydser Sallingsundbroen, ofte på cykel. Hun har foreslået regler, der kan træde i stedet for et cykelforbud. Arkivfoto: Bo Lehm

Mike White, lokalformand i Aalborg, er også stærkt fortørnet over cykelforbuddet.

- Selvfølgelig er det tragisk, at den unge knallertkører blev kvæstet ved ulykken for nyligt. Men det er heller ikke holdbart, at alle vi cyklister skal undgælde for, at en ung fyr har kørt uansvarligt. Og det her kan få uoverskuelige konsekvenser. Der er en regel i færdselsloven om, at man må må cykle på kørebanen, hvis cykelstien er ufremkommelig. Det kunne give anlednings til virkeligt farlige situationer, siger Mike White.