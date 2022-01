I Thy er det en kæmpe succes: Nu åbner genbrugspladsen ved Nykøbing måske også hele døgnet

THY-MORS:- Jeg har bedt vores forvaltning om at undersøge, hvilke erfaringer Thisted Kommune har gjort med genbrugspladser, der er åbne 24 timer i døgnet. Det er ikke noget, vi har overvejet at indføre på Mors før nu, men nu vil vi tage stilling til det ud fra de praktiske og økonomiske erfaringer, vores nabokommune har gjort og så se på, om det er noget for Mors.

Sådan siger Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune. Anledningen er, at Thisted Kommune kort før jul åbnede sin anden kommunale genbrugsplads, hvor borgere døgnet rundt kan køre ind og fordele deres storskrald og øvrige kasserede materialer i containere.

Pladsen ligger i Hurup og svarer til en plads, som Thisted har etableret i Hanstholm. Kommunens tredje genbrugsplads i Thisted indgår også i konceptet Genbrug Thy 24-7.

Succes hos brugerne

Thisted Kommunes afdelingsleder for affald og genbrug, Flemming Christensen, betegnede forleden over for Nordjyske 24-7-åbningen som en succes, som borgerne har taget til sig og udtrykt begejstring for. Men systemet indebærer investeringer i overvågning, tydelig skiltning af containere og et portanlæg, som borgerne kan åbne ved at have downloadet en app og sende en sms til et telefonnummer.

Desuden har Thisted kommune bekostet en indretning af foreløbig to af pladserne, således, at arbejdskørsel holdes adskilt fra brugernes køreruter. Denne sikkerhedsforanstaltning findes ikke på Morsøs eneste kommunale genbrugsplads på Nørrebro i Nykøbing, som dog fik afstribet og udvidet sit køreområde for nogle år siden.