Ihærdig festivalformand og social idrætsforening i spil til pris

MORS:Fredag 26. november er der lagt op til en sand prisregn i Sparekassen Thy Arena Mors, når Morsø Kommune er vært for årets Frivilligfest. Nu offentliggøres de nominerede til to af priserne.

I år gives priserne for både 2020 og 2021, da Frivilligfesten måtte aflyses sidste år grundet corona-restriktioner. Prisvinderne afsløres til frivilligfesten.

De tre nominerede til Årets Forening 2020-2021 er frivilliggruppen i Morsø Lokalhistorisk Arkiv, Limfjordens Idrætsforening og Morsø Rideklub.

Frivilliggruppen på Morsø Lokalhistorisk Arkiv, Museum Mors, består af ni kvinder og mænd, der de sidste fem-seks år er mødt op hver mandag. De registrerer indkomne arkivalier og indskanner indleverede billeder for at levendegøre livet på Mors nu og tidligere.

Limfjordens Idrætsforening er en idrætsforening for psykisk sårbare over 18 år. Foreningen tilbyder idræt og socialt samvær med aktiviteter som gåture, løbehold, motionshold, svømning, badminton, volleyball, fodbold, svømning og selvfølgelig fredagshygge. Trods forskelligheder tager medlemmerne sig af hinanden i foreningen, hvor der altid er smil og en god stemning til de forskellige ugentlige idrætsaktiviteter samt sociale arrangementer, stævner og rejser i løbet af året.

Morsø Rideklub i Legind, tilbyder rideundervisning, handicapridning og mulighed for opstaldning af egen hest, men også et hav af aktiviteter for ryttere i alle aldre. Mest kendt er formentlig det årlige Morsø Distriktsstævne. Der er tradition for, at de frivillige arrangerer sommerstævne, rytterlejr, luciaoptog, julestævne, bankospil med mere. Under corona-nedlukningen arrangerede rideskolen onlineundervisning for klubbens medlemmer og vandt en præmie fra Dansk Rideforbund for bedste initiativ. Ideen blev siden udbredt til andre rideklubber rundt om i landet.

Nomineret til Årets Frivillig

De tre nominerede til Årets Frivillig 2020-2021 er Diana Brund Christensen, Karsten Larsen og Nina Andersen.

Diana Brund Christensen er formand, gardist og instruktør i Morsø Garden. Diana begyndte som aspirant i Morsø Pigegarde (nu Morsø Garden) i august 1989. I 2008 meldte hun sig til bestyrelsen, hvor hun fem år senere blev formand. Diana står i samarbejde med et mindre instruktørhold for undervisningen. Det er Diana, som sammensætter programmet til koncerter og marchture og svinger dirigentstokken – samtidig med at hun selv spiller. Under corona kontaktede Diana øens plejehjem, så Morsø Garden kom ud og spillede for beboerne.

Karsten Larsen er badmintontræner og primus motor i badmintonafdelingen i Midtmors Sportsforening. Da badminton startede op, var der 10 spillere. I dag er der mere end 70 unge, der træner om mandagen. Karsten formår at nå rundt til alle spillerne i løbet af træningen. Han udviser ro, engagement og møder børnene på det niveau, de er på hver især. Karsten bruger sin ferie på ”feriefjer” med træning og overnatning i hallen. Der arrangeres træningslejre og Karsten er altid med til stævner.

Nina Andersen har i omkring 20 år været formand for Morsø Festival, hvor hun blandt andet har ansvaret for at finde cirka 200 frivillige hjælpere. Nina er omgængelig, har styr på sine ting og klarer opgaverne til punkt og prikke. I ugen op til Morsø Festival og dagene efter lever hun nærmest ude på banen i Outrup. Det seneste halve år har hun været formand for VIF Mors og gennem en årrække formand for T.O.R.F. Borgerforening. Nina er altid klar til at give en hjælpende hånd f.eks. ved Skaldyrsfestivalen, Ladebal i Lødderup, foredrag i VIF og til skraldindsamling.

I løbet af aftenen uddeles desuden priserne Årets Ungleder, Handicapprisen, Kulturius og Årets Kunstner.

Desuden uddeler Nordjyske i samarbejde med Morsø Kommune prisen Årets Sportsnavn på Mors. De nominerede er endnu ikke offentliggjort.

Festaftenen er også en hædring af sportsmestre, der i 2020 og 2021 er blevet jysk mester, dansk mester eller har vundet medaljer ved et nordisk, europæisk eller verdens mesterskab.