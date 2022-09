Ikke kun et naturcenter: Frivillige kommer især for gårdens skyld

NORDMORS:- Vi har måttet slås en del med kommunen for at få lov til at ændre navnet, men vi synes, der skal noget kultur ind i det. Det er trods alt det, de fleste frivillige kommer for.

Det siger Knud Kjærgaard, formand for foreningen, der et par uger endnu hedder Skarregaard Naturcenter. 26. september er foreningens medlemmer indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Nordmors Hallen, og her vil det sandsynligvis blive besluttet, at foreningen skifter navn til Skarregaard Natur- og Kulturcenter. Det sker i forbindelse med nogle mindre vedtægtsændringer, som skal til afstemning.

- Det kom frem på den stiftende generalforsamling, at der faktisk er rigtig mange af de frivillige, der kommer her på grund af kulturdelen, og relativt få der kommer på grund af naturdelen, så vi syntes, det var et lidt sjovt signal at sende til de frivillige, at de skulle arbejde for noget helt andet end det, de egentlig havde lyst til. De fleste kommer reelt for at holde liv i den gamle Skarregaard, siger Knud Kjærgaard.

Det er Morsø Kommune, der har ønsket at understrege stedets fremtid som naturcenter, efter at det i 2021 blev besluttet, at Skarregaard pr. 1. januar 2022 ikke længere drives som landbrugsmuseum under Museum Mors. Det blev samtidig besluttet, at ansvaret for Skarregaard skulle overgå til en selvejende institution, som drives af en forening.

22. februar blev der afholdt stiftende generalforsamling i den ny forening, og der blev valgt en bestyrelse. Det blev samtidig besluttet, at den samarbejdsaftale med Morsø Kommune, der stadig manglede at blive udarbejdet, efterfølgende skulle godkendes af medlemmerne på en ny generalforsamling.

Bestyrelsen har efterfølgende været i dialog med Morsø Kommune om udformningen af driftsaftalen. Aftalen blev godkendt af kommunalbestyrelsen 30. august, men er ikke trådt i kraft endnu, i og med at den endnu ikke er godkendt af foreningen.

- Det er stadig kommunen, der har ansvaret for driften, fastslår Knud Kjærgaard og fortsætter:

- Foreningen har været så fræk at sige, at vi overhovedet intet vil påtage os af ansvar, inden vi har en driftsaftale. Det var reelt den eneste pression, vi havde over for kommunen, så indtil driftsaftalen er skrevet under, er tingene derude i princippet Morsø Kommunes ansvar. At vi så reelt er i gang derude, er en anden sag. Vi har holdt høstdag og har holdt åbent hver onsdag hele sommeren.

Om den driftsaftale, der er forhandlet på plads, siger bestyrelsesformanden:

- Vi har fået noget, vi tror, vi kan leve med. Inden for de økonomiske rammer, vi er stillet i udsigt, kan vi få råd til at have den halvtids pedel. Vi køber timerne af kommunen, og det tror vi, er en god ordning.

Det er Morsø Kommune, der ejer Skarregaard og står for udlejningen af jorden. Indtægten fra jordlejen tilfalder foreningen.

Knud Kjærgaard oplyser, at foreningen Skarregaard Naturcenter i øjeblikket har 60-70 medlemmer. Det er dem, der har hjulpet med at holde stedet åbent på onsdage hen over sommeren, og det er også planlagt, at der bliver en æbledag onsdag i efterårsferien, hvor man vil stille en æblepresse op.

Det traditionsrige julemarked på Skarregaard gennemføres også igen i år, for første gang uden Museum Mors som arrangør. Det bliver i weekenden 12.-13. november.

- Jeg forventer, at det bliver nogenlunde, som det plejer, siger Knud Kjærgaard og tilføjer:

- De er i hvert fald langt med at bage æbleskiver, skulle jeg hilse og sige. På høstdagen høstede vi jo 600 havreneg, og det er meningen, vi skal tærske nogle af dem, mens andre sælges som neg til fuglene.

Bestyrelsesformanden fastslår, at foreningen i bund og grund gerne vil udvikle noget andet end blot at drive museum.

- Retningen er jo sat, men i det øjeblik der kommer en med en rigtig god ide, kan det være, det skal have en anden drejning, siger han.