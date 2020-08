Ild i carporten: Mand vågnede, da han kunne høre flammerne

MORS:Et ægtepar på Mors vågnede op til en forskrækkelse natten til søndag. Der var gået ild i carporten, der ligger ved siden af huset. Manden vågnede ved, at han kunne høre flammerne sitre, men troede i første omgang, at det bare var regn, der ramte taget.

Han fik dog hurtigt set, at der var flammer ude foran.

Ægteparret fór ud for at slukke ilden med en vandslange. To forbipasserende unge mennesker var på vej ud for at fiske, da de så høje flammer fra hovedvejen. Sammen fik de slukket ilden, inden Nordjyllands Beredskab kom.

- Vi skal kun tage noget af taget af, så vi kan få det slukket helt ind under tagpappet, siger indsatsleder Claus Seier Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Ægteparret fra Øster Jølby blev ikke skadet af flammerne, men carporten er stærkt medtaget og trænger til "noget godt tømrerarbejde".

Aske blev til flammer

Ægteparret havde aftenen inden grillet med kuglegrill om aftenen. Da tallerknen var tom og kullene var blevet til aske, valgte ægteparret at tømme grillen i deres kompostbunke, der lå op ad carporten.

I løbe af natten havde gløder i asken antændt alt haveaffaldet, som altså fik fat i carporten.

- Folk skal passe vældig meget på, når de bruger kuglegrillen. De skal bare lade kullene gå ud. De skal ikke smide dem på græsset eller kompostbunken, når der er så tørt, siger Claus Serier Pedersen.