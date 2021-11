Ild i traktor tæt på at starte storbrand

MORS:En traktor brød torsdag morgen i brand i en lade på Asselsvej nær Øster Assels på Mors.

Traktoren stod kun få meter fra 500-600 bigballer inde i laden, og det var tæt på at udvikle sig til en større brand.

- Hvis der var gået ild i bigballerne, ville det have været en brand, der havde taget en dag eller to at slukke, fortæller indsatsleder Mogens Hansen fra Nordjyllands Beredskab.

Heldigvis opdagede folk på gården selv traktorbranden i tide:

- Da de åbnede porten ind til laden, stod der røg ud. De gik selv i gang med at slukke ilden med vand, og der er ingen tvivl om, at de dermed fik forhindret en stor brand, siger indsatslederen.

Beredskabet blev alarmeret torsdag kl. 08.47, og de fik trukket traktoren ud af laden og slukket de sidste gløder.

Ilden var opstået i traktorens batterikasse, muligvis på grund af en kortslutning, oplyser beredskabet.

Branden opstod i en lade nær Øster Assels på det sydlige Mors: