Ild stod ovenud af taget - villa udbrændt

KARBY: Et enfamiliehus på Blåborgvej i Karby på Mors er her til morgen totalt udbrændt. Det oplyser indsatsleder Henrik Gade, Nordjyllands Beredskab.

Alarmen lød klokken 03.52.

- Da vi kom til huset, var det overtændt, og ilden stod op gennem taget og ud af to vinduer på 1. sal. Hele underetagen var desuden fyldt med sort røg, og vinduerne var ved at sprænges, så ilden har nok ulmet noget tid, før den blev opdaget. Vi har blot kunnet foretage udvendig slukning. Heldigvis var husets mandlige beboer ikke hjemme, da branden brød ud, så ingen er kommet til skade ved branden, oplyser Henrik Gade.

Han havde ni brandmænd og tre brandbiler i aktion for at bekæmpe ilden, der nu er slukket. ved 06-tiden forestod der så blot kontrol af brandstedet for skjulte ildlommer, før han og brandfolkene kan kalde dagens første opgave for klaret.

Der foreligger intet om brandårsagen, men Henrik Gade oplyser, at husets beboer havde en brændeovn tændt, da han gik fra huset med sin hund.

- Men om brandårsagen skal findes her, ved vi ikke endnu, siger indsatslederen.

Politiets teknikere skal kigge på brandstedet, når det bliver kølet lidt ned.