Ildsjæle og foreninger nomineret til hæderspriser

MORS:Tre ildsjæle og tre foreninger er blevet nomineret til hæderen som henholdsvis Årets Frivillig 2022 og Årets Forening 2022. Priserne uddeles ved årets Frivilligfest, som afholdes 31. marts.

De nominerede til prisen Årets Frivillig er Diana Brund Christensen, Niels Dybdahl og Poul Kjær Torbensen.

De nominerede til prisen Årets Forening 2022 er Lykkeliga Mors ved VIF og HF Mors, Foreningen Skaldyrsfestival og HF Mors.

- Priskomitéen har også i år modtaget mange indstillinger til de to priser. Det er et glædeligt udtryk for, at vi har mange enestående frivillige og ildsjæle rundt om på Mors, udtaler borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, i en pressemeddelelse.

Foruden Hans Ejner Bertelsen udgøres priskomitéen af udvalgsformændene Tore Müller, Meiner Nørgaard og Henning Sørensen.

Om de nominerede skriver Morsø Kommune blandt andet:

Diana Brund Christensen er formand, gardist og instruktør i Morsø Garden. Diana begyndte som aspirant i Morsø Pigegarde (nu Morsø Garden) i august 1989. I 2008 meldte hun sig til bestyrelsen, hvor hun fem år senere blev formand. Diana står i samarbejde med et mindre instruktørhold for undervisningen. Det er Diana, som sammensætter programmet til koncerter og marchture og svinger dirigentstokken, samtidig med at hun selv spiller.

Niels Dybdahl har igennem mere end 30 år været aktiv i Nordvestmors BK og har gjort en kæmpe indsats i både bestyrelsen, ungdomsudvalget og i sponsorudvalget. Niels sørger for, at alle har det godt, og han springer til, når der mangler en træner eller en dommer, når banen skal kridtes op, og når der skulle ordnes net og mål.

Poul Kjær Torbensen har i mange år været et bærende punkt i FDF Nykøbing Mors i sin egenskab af kredsleder og klasseleder. I 2022 valgte Poul at gå af som kredsleder for udelukkende at hellige sig klassemøder. Da ingen meldte sig til posten som bestyrelsesformand, sprang Poul imidlertid til og overtog posten. Det var også Poul, der sidste år søgte økonomiske midler hjem til anskaffelse af kanoer.

Lykkeliga Mors er et håndbold- og holdfællesskab mellem HF Mors og VIF for udfordrede børn og unge i alderen seks til 16 år. En lille dedikeret og engageret gruppe af forældre og trænere har ved fælles hjælp gjort det muligt, at Lykkeliga Mors også er en realitet i sæsonen 2022-2023. Lykkeliga er et nationalt fællesskab, der er stiftet af tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen.

HF Mors har et stort fokus på klubbens frivillige, der er uundværlige hvad enten, der er tale om kamp i hallen, stævner eller blå banko. Klubben har med små film på de sociale medier sat fokus på netop vigtigheden af frivillige kræfter, og man lægger vægt på at motivere de unge spillere til at lave frivilligt arbejde f.eks. som trænere for de yngre årgange.

Foreningen Skaldyrsfestival løftes af et stort antal frivillige, der i samarbejde arrangerer og afvikler den årlige Skaldyrfestival ved havnen og på bytorvene i Nykøbing. Skaldyrsfestivalen, som hvert år tiltrækker gæster fra nær og fjern, har stor betydning for bl.a. butikker, restauranter og overnatningssteder på Mors.

I løbet af aftenen vil der desuden blive uddelt en række øvrige priser: Årets Ungleder, Årets Kunstner, Kulturius ved Kulturelt Samvirke, Handicapprisen ved DH Morsø og Årets Sportsnavn ved Det Nordjyske Mediehus.

Festaftenen er også en hædring af sportsmestre og landsholdsspillerne i 2022.