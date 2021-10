Indbrud for 110.000 kroner på Mors

MORS:Uden sammenhæng har to adresser på Mors haft ubudne besøg, der har resulteret i, at der er stjålet genstande for tilsammen 110.000 kroner.

I tidsrummet fra 17. til 19. oktober brød nogen ind i et maskinhus på Lødderupvang i Lødderup. En luge i en gavl blev brudt op, hvorved tyven fik adgang og kunne åbne porten til det kombinerede maskinhus og værksted.

To havetraktorer af mærket Cup Cadet er forsvundet. Desuden blev der stjålet sprøjtevæske, en værktøjskasse mærket John Deere og en boremaskine og en vinkelsliber af mærket Makita. Desuden er der stjålet en rød Puch Maxi knallert. Den samlede værdi af kosterne er opgjort til 60.000 kr.

Søndag fandt en tyv vej til et skur ved Vejerslev Ældrecenter på Smedebjergevej. En parcykel af mærket Hern plus opladeren til den til en værdi af 50.000 kr. blev udbyttet.