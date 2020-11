Indbrud i landejendom ved højlys dag

SEJERSLEV:Ved højlys dag, og inden for kun en halv time lørdag eftermiddag, er der stjålet værdier for et anseeligt beløb ved et indbrud på en landejendom på Søgårdsvej ved Sejerslev.

Mellem klokken 13.30 og 14 skaffede tyven - eller tyvene - sig her adgang via en knust rude til soveværelset. Blandt det stjålne er et tv, en bærbar computer, sølvbestik og et par punge med et par tusinde kroner i kontanter samt en Kai Bojesen-abe, et Omega-armbånd og forskellige andre smykker.

Der var ingen hjemme på ejendommen, men takket være vidner kender politiet tidspunktet for indbruddet.

- Og vi har en kraftig formodning om, hvem der har gjort det, siger Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.