Indbrud på stribe i landsby på Mors

ØSTER JØLBY: To ejendomme på den samme vej i Øster Jølby og en tredje et andet sted i byen haft ubudne gæster på det seneste.

Tirsdag fik politiet anmeldelse om et indbrud i en garage eller et udhus på Ansgarvej. Et par kasser blev gennemrodet, men et gevir var tilsyneladende det eneste, tyvene valgte at tage med sig.

Indbruddet er sket i tidsrummet mellem 23. juli og 6. august. Dermed kan det meget vel være samme gerningsmand, som mellem 5. og 8. august brød ind i en anden ejendom på Ansgarvej. Her blev der stjålet blandt andet værktøj.

Og mellem 3. og 9. august har der været indbrud i en villa på adressen Fristedet, ligeledes i Øster Jølby. Her er man kommet ind via en opbrudt terrassedør, men der foreligger ikke noget om udbytte fra indbruddet, oplyser lokalpolitiet i Thisted.