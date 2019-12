Indbrud, peberspray og stoffer

NYKØBING:Lidt over klokken 11 tirsdag var der indbrud i en villa på Heltoften i Flade på Mors. Tyven stak af med en halskæde og en cykel, som han lagde ind i den bil, han kørte i. Politiet fik hurtigt fingre i gerningsmanden, for allerede en time efter blev han anholdt i Nykøbing, hvor manden i øvrigt kommer fra. Men det slutter ikke her. Ud over at blive sigtet for indbrud, blev den 48-årige mand sigtet for at køre i påvirket tilstand af euforiserende stoffer samt at overskride våbenloven, da han var i besiddelse af en peberspray. Da politiet samme dag ransager mandens bopæl, så finder de også 0,68 g amfetamin.

- Så det var en fin sag, sagde Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.