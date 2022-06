Indbrudstyve gik efter én villavej

NYKØBING:Hele tre huse på Kærvej i Nykøbing har op til weekenden været udsat for indbrud.

Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at der fredag klokken 06.36 er noteret et indbrud i en villa, hvor tyven havde skaffet sig adgang ved at knuse en rude i en bagdør. Hele huset var rodet igennem, men der er ikke oplysninger om, hvad der er stjålet.

Politiet har desuden fået anmeldelse om et indbrud i en garage på Kærvej. Her er gerningstidspunktet sat til mellem torsdag klokken 23 og fredag middag klokken 12. Garagen er opbrudt, og der er stjålet værktøj.

Endelig er der blevet stjålet kontanter fra en villa på Kærvej, hvor tyven kom ind ved at knuse en rude. Dette indbrud angives til at være sket i tidsrummet mellem torsdag klokken 15 og søndag klokken 12.05.

Frederik Sundtoft fra Lokalpolitiet i Thisted opfordrer folk til at henvende sig, hvis man har set eller hørt noget, der kan bruges i efterforskningen.