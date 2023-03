Indfaldsvej til byen er delvist spærret

NYKØBING: Fra mandag morgen klokken 06 og to-tre dage frem vil Næssundvej være delvist spærret mellem Højbro-viadukten og krydset. Det oplyser Morsø Kommune.

Det betyder, at for alt indadgående trafik vil der være omkørsel via Kærvej, Frydsbrøndsvej og Højbro.

Vils Entreprenørforretning A/S er nemlig i gang med kloakarbejde for kommunen.