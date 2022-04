Indsats for flere lærlinge

MORS: For femte år i træk støtter KPK Døre og Vinduer i Morsø Food Park danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelserne, DM i Skills.

Den enorme anerkendelse af håndværkerfagene, der ligger i mesterskabet, er ifølge KPK Døre og Vinduer med til at skabe stolthed og synlighed og kan på den måde bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Det går derfor også rigtig godt i tråd med virksomhedens eget fokus på at fremme håndværkerfaget, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Når DM i Skills 2022 løber af stablen 28.-30. april i Høng-Hallen i Kalundborg, er den nordjyske vinduesproducent KPK Døre og Vinduer endnu en gang at finde som sponsor for fagene bygningssnedker og tømrer. Sponsoratet er et helt konkret eksempel på virksomhedens aktive indsats for at fremme håndværkerfagene, som også omfatter et stort fokus på løbende at sikre lærlinge generelt – ikke alene til virksomheden selv, men også til håndværkervirksomhederne, som er KPK’s kunder.

- Vi er meget begejstrede for grundidéen bag DM i Skills, som jo blandt andet handler om at eksponere erhvervsuddannelserne og alle de håndværksmæssige færdigheder, man kan tilegne sig derigennem. Det skaber stolthed omkring fagene, og den kan både vi, vores kunder og resten af byggebranchen bruge i søgningen efter endnu flere lærlinge, siger salgschef i KPK Døre og Vinduer, Peter Bechmann.

Flere lærlinge i år

Ifølge de seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet går det stille og roligt fremad med antallet af nye lærlinge.

Flere erhvervsskoleelever har således landet en uddannelsesaftale med en virksomhed sammenlignet med de sidste par år. De nyeste tal er fra februar i år, hvor der er indgået 2.988 uddannelsesaftaler, hvilket er højere end både 2021 og 2020, hvor tallet var henholdsvis 2.626 og 2.916 uddannelsesaftaler. Samlet er der indgået 8.278 uddannelsesaftaler i januar og februar 2022, og det er ligeledes højere end samme periode de seneste to år.

Hos KPK Døre og Vinduer er netop lærlinge et konstant fokusområde, og aktuelt er der ansat i alt ni lærlinge hos virksomheden – fire maskinsnedkerlærlinge, tre, der er i lære som produktionsassistenter, og to salgselever.