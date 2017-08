Industri efterspørger flere østers

NYKØBING: Det kommende østersklækkeri, hvorfra der med tiden kan udklækkes otte mio. østers til udsætning, vækker glæde hos både Foreningen Muslingeerhvervet og Vilsund Blue, en af Danmarks største skaldyrsproducenter.

- Hvis tanken er at øge ynglen i fjorden, er det super. Vi kan sagtens afsætte flere østers end de mængder, som vi har mulighed for i dag, siger Viggo Kjølhede, formand for Foreningen Muslingeerhvervet, og fortsætter:

- Vi kan uden problemer afsætte et par hundrede ton. Som det er i dag, kan vi fiske mellem 100 til 150 ton, uddyber han.

Han bakkes op af Søren Mattesen, adm. direktør for Vilsund Blue.

- Vi mærker især en efterspørgsel på danske østers, siger han.