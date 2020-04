Ingen By Night-musik i Nykøbing til sommer

NYKØBING:- Ved By Night-koncerterne på Kirketorvet kommer vi raskvæk over de 2000 mennesker, der er forsamlet, og den grænse tror vi ikke på, at hun slækker på. Så de er aflyst.

Sådan siger urmager Michael Hansen, formand for Morsø Handelsstandsforening. ”Hun” er naturligvis statsminister Mette Frederiksen, der har meldt ud, at regeringen på grund af corona-situationen forbyder større forsamlinger foreløbig indtil udgangen af august. Så da foreningens bestyrelse tirsdag aften mødtes, blev konklusionen klar: De planlagte seks By Night-koncerter med kendte musiknavne på onsdage i juli og august bliver ikke afviklet i år.

Muligvis længe åbent

- Vi holder det hen til 10. maj, hvor der kommer en ny udmelding fra regeringen, om aflysningen også gælder de sene åbningstider i butikkerne på sommeronsdage. Der skulle egentlig ikke være noget til hinder for at afvikle denne del af By Night med de forholdsregler, der skal tages. Vi stiller ligeledes i bero at give kaffe og rundstykker i gågaden pinselørdag og at holde åbent Grundlovsdag. Det er muligt, at vi kommer med nogle nye pop-up initiativer inden for rammerne af det, der er tilladt, siger Michael Hansen.

Minus 60-70 procent

For noget skal der ske, for at butikkerne bevarer skindet på næsen under pandemien.

- Heldigvis har vi set flere kunder på gågade og i butikker her op til påske, end der været de senere uger. Ingen forretninger er lukket, men når man mister 60-70 procent af sin omsætning, bliver man presset, siger formanden.