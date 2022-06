Ingen røg i køkkenet: Nu skal der ses på rygeregler for 1800 ansatte

MORS:Politikerne trækker ikke cigaretterne ud af munden på den del af Morsø Kommunes 1800 ansatte, som sætter pris på en smøg i arbejdstiden. Det skal de selv gøre, hvis de synes, at en røgfri arbejdsplads er et fornuftigt tiltag at lave regler for.

Det blev konklusionen, da en afbudsfri kommunalbestyrelse tirsdag holdt sit sidste møde inden sommerferien. Det Radikale Venstres enlige medlem, Jette Jepsen, havde ønsket at få sat til afstemning, om der skal udarbejdes en sag om røgfri arbejdstid i kommunen til videre politisk behandling.

Og det skal der. Jette Jepsen har tidligere benyttet sin initiativret efter den kommunale styrelseslov til at fremsætte forslag om regler for valgplakater og agitation i nærheden af valgsteder. Hun stillede også et ændringsforslag til kommuneplanen om at få et kystnært område på Nordvestmors ind som naturbeskyttet.

I begge tilfælde blev Jette Jepsen nedstemt eftertrykkeligt, men ikke tirsdag. Samtlige 20 af hendes politikerkolleger bifaldt forslaget, og den kommunale forvaltning skal nu udarbejde forslag til rygeregler, der kan munde ud i et totalt røgforbud. Men som en vigtig pointe fremhævede flere politikere, herunder forslagsstilleren, at de ansatte skal sikres indflydelse på udformningen gennem deres repræsentanter i det såkaldte med-system.

Efter at borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i sin fremlæggelse havde advaret mod at starte en diskussion for eller imod rygning fik forslagsstilleren ordet, og hun talte for et totalt rygeforbud:

- Seks ud af 10 nordjyder bakker ifølge Kræftens Bekæmpelse op om røgfri arbejdstid. Alligevel er der kun fire ud af 11 nordjyske kommuner, som er røgfrie for medarbejderne. Først nu er den femte kommune, Aalborg, kommet med. I Region Midtjylland er 17 ud af 19 kommuner røgfrie. Rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og død i Danmark, og røgfrie arbejdspladser er en af de indsatser, som Sundhedsstyrelsen peger på, sagde Jette Jepsen.

Burde være kommet fra ansatte

Så fik Venstres Henning Sørensen ordet:

- Vi vil gerne bakke op om, at vi får lavet en sag. Så må vi se, hvordan den falder ud, for der er mange hensyn, der skal tages, sagde han.

Tore Müller (S) tilsluttede sig Venstres holdning, men havde også sin egen pointe:

- Når jeg bedriver ledelse i mit civile arbejde, ser jeg gerne sådan en sag komme fra medarbejderside. Nu sparker vi bolden tilbage til de ansatte, så må vi se, hvad de siger, sagde han.

Ellen Philipsen Dahl (DB) og Meiner Nørgaard (DF) gav Tore Müller ret, og betegnede ellers forslaget som et godt initiativ. Poul Roesen (K) var enig, men mente, at kommende regler både skal favne dem, der ryger, men også de kolleger, der må finde sig i, at rygerne holder pauser i arbejdet for at dyrke deres last.

Niels Kristian Østergaard (S) håbede, at reglerne havner på en mellemvej:

- Rygere er trods alt også en slags mennesker, sagde han, der selv er ryger.

Forbud skræmmer ikke ansøgere

Til dem, der måtte frygte færre ansøgere til kommunale job, hvis der indføres rygeforbud, sagde Peter Therkildsen (V), der også sidder i regionsrådet:

- Vi har udvidet rygerestriktionerne til et totalt forbud for de 18-20.000 ansatte. Vi har ingen problemer med at rekruttere med de nye regler. Vi har lige så mange ansøgere til job i Region Nordjylland, som vi altid har haft, sagde han.