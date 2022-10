Ingen slinger i valsen for U19-drengene

VIBORG:U19-drengene fra Mors-Thy Håndbold Akademi skulle torsdag forsøge at rejse sig ovenpå nederlaget for 18 dage siden på hjemmebane mod GOG i U19-ligaen. Det skulle ske på udebane mod Viborg, der frister en tilværelse i bunden af rækken. Mors-Thy levede op til deres favoritværdighed og tog en sejr på 34-24. I kampen leverede holdet en god og kontrolleret indsats, og derudover var der plads til, at flere af stamspillerne kunne få et tiltrængt hvil.

- Det var en absolut godkendt præstation. Flere af de mindre rutinerede spillere kom ind og fik vidst sig rigtig godt frem, så der var nogle rigtig gode udviklingsminutter til flere af spillerne, siger Mors-Thy-træner Lars Krarup.

Fra starten af kampen virkede udeholdets spillere ærgerrige, og Mors-Thy satte sig hurtigt på opgøret. I de fleste af spillets facetter var Lars Krarups tropper et skridt foran, og udeholdet kom hurtigt foran med 10-4. Mod slutningen af halvlegen begyndte Mors-Thy-spillerne dog at sjuske en smule, hvilket medførte, at deres føring blev indsnævret til 17-12.

I anden halvleg blev alt tvivl om kampens udfald hurtigt manet til jorden. Gæsterne trak hurtigt markant fra, og generelt var de unge spillere velspillende. Det gode spil var anført af 10-målsskytten Magnus Norlyk, der også har gjort sig gældende på Mors-Thys seniorhold i ligaen i denne sæson. Derudover kom Mikkel Lohmann ind og fik sat et godt aftryk i defensiven.

- Vi havde nogle angreb hvor vi spillede så godt, at jeg nærmest fik gåsehud. Vi splittede dem fuldstændig ad, siger Lars Krarup.

Mod slutningen af anden halvleg sneg sig dog igen en række fejl ind, men det forhindrede ikke Mors-Thy i at vinde med 34-24.

- Generelt fik vi sat hinanden rigtig godt i scene. Det var en kamp, der skulle vindes, men jeg synes, at vi fik brugt den på noget rigtig fornuftigt, siger Lars Krarup.