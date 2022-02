Ingen vil overtage stafetten

THY-MORS:Mens Stafet for Livet i Thisted har fået ny formand og har sat en dato for det store indsamlingsarrangement i foråret, så kniber det mere på Mors med at finde folk, der vil løbe videre med stafetten.

Den tidligere formand Thomas Jensen meddelte i efteråret, at han efter tre år på posten, som han overtog efter Keld Andersen, ønskede at stoppe. Der var ikke andre frivillige, der stod og trippede for at blive ny formand for arrangementet.

Organisationen Stafet for Livet var i efteråret vært for et informationsmøde på Mors for nye frivillige, men uden at det lykkedes at få posterne besat. Eva Kylov, der er medarbejder på Stafet for Livets områdekontor i Aalborg, fortæller, at en styregruppe består af et formandsskab og ni forskellige tovholdere.

- Så det er en ret stor flok, vi skal have fundet, som har lyst til det her, siger hun og fortsætter:

- I øjeblikket er der slet ingen. Derfor er arrangementet på Mors på standby. Der har ikke været grundlag for at arbejde videre. Men hvis nogle pludselig får lyst, så skal de bare henvende sig. Lige så snart vi bare har en lille flok, så skal vi nok finde de sidste, og såfremt vi får nedsat en styregruppe her i løbet februar, så kan vi sagtens nå at planlægge en stafet til i år.

Stafet for Livet plejer at foregå ved Midtmors Sport i Øster Jølby den anden weekend i juni. Sidste år var arrangementet dog spredt ud på øen på grund af corona.

Eva Kylov understreger, at hvis det ender med, at Stafet for Livet må springe et år over på Mors her i 2022, så vil det ikke være svært at samle stafetten op igen.

- Det behøver ikke at slå nogle af pinden. Vi kan altid starte op i 2023 igen. Hvis man på Mors gerne vil have en stafet, og der er frivillige, der har lyst til opgaven, så er vi der til at opbakning, oplæring og vidensdeling. Vi har jo alt liggende klar, både hjemmeside, facebookside og tilmeldingssystem, siger hun.

Igen i år afholdes Stafet for Livet på Storetorv i Thisted. Arkivfoto Henrik Louis

Rute i Thisteds midtby

I Thisted afvikles Stafet for Livet på Storetorv lørdag 21. maj. Preben Dahlgaard, Snedsted, er ny formand, og han og de øvrige frivillige er i fuld gang med at planlægge dagen.

Stafet for Livet har tidligere været afholdt oppe ved Thisted Gymnasium, men sidste år blev lysceremonien afholdt på Storetorv, og de enkelte hold gik rundt lokalt.

- Vi gentager i år, at man må danne små hold lokalt, og at lysceremonien afholdes på Storetorv, fortæller Preben Dahlgaard.

Der vil dog komme til at ske mere i centrum af Thisted end sidste år, idet der også vil blive en rute i midtbyen med udgangspunkt på Storetorv, oplyser han. Desuden vil der blive flere taler i løbet af dagen.

- Det vigtigste er, at datoen er meldt ud, fastslår formanden og tilføjer:

- Der er stadig nogle grupper, hvor der er plads til flere hjælpere, men vi skal nok nå at blive klar.