Initiativ fik synlighed: - Vi skal vise, hvad vi kan

ERSLEV:- Vinder vi ikke, har vi stadig vundet, for hele Danmark har haft mulighed for at høre, hvor der er mangel på: Tilbud til børn, der ikke kan det samme, som alle andre kan.

Sådan sagde Mathias Boll Overgaard, en af de frivillige kræfter bag Midtmors Parasport, en afdeling under Midtmors Sportsforening, inden han lørdag sammen med 34 andre med tilknytning til projektet, heraf tre af de børn, der nyder godt af tilbuddet, Kasper, Malthe og August, kørte mod Herning til DR´s Sportsgalla 2019.

Her skulle det afgøres, om Midtmors Parasport som en af tre indstillede til Danskernes Idrætspris, kunne vende hjem med prisen og de 100.000 kroner, der følger med.

Det stort anlagte show var bare 10 minutter gammelt, da det blev afgjort, at Midtmors Parasport ikke fik prisen. Det gjorde Fodboldlinjen Randers, men det tager ikke modet fra projektet fra Mors. Tværtimod.

- Det gik ikke som ventet, men vi fik alle en kæmpe oplevelse og som noget vigtigt fik vi lørdag aften foran en million tv-seere vist familien Danmark, at ting godt kan lykkes, selv om der startes på helt bar bund, siger Mathias Boll Overgaard.

Han tilføjer, at det, der giver projektet på Mors energi er visheden om, at noget er sat i gang, fordi der brug for det.

- Og hellere starte småt, frem for at udsætte tingene, til det er muligt at starte med hele. Så er der risiko for, at der ikke sker så meget. Med eller uden Danskernes Idrætspris, så er vi stolte både over nomineringen og over det, vi har sat i gang.

Mathias Boll Overgaard kalder projektet ”et lille, frivilligt initiativ”, som har medvirket til at inkludere en lille gruppe børn i det fællesskab, der knytter sig til hal-idræt.

- Der er stor spredning i det, vores børn kan, men blot at samles til sangleg og sanseleg giver en følelse af at være del af et fællesskab - og bare få times aktivitet opleves positivt. Det handler om at vise, at man kan selv. Også i vores lille skala.

Midtmors Parasport aktiverer ni børn.