International hæder til Jesperhus: - Det er stort!

Tripadvisor, som er en af verdens største rejseplatforme, har netop tildelt Jesperhus på Mors prisen Tripadvisor Travellers Choice 2023. Prisen placerer Jesperhus blandt de øverste 10% af verdens bedste rejsemål kåret af Tripadvisors brugere.

Det fortæller ferieparken selv i en pressemeddelelse.

- Det er stort at få international hæder, og det er et kæmpe skulderklap til vores personale, der hver dag gør deres yderste for, at vores gæster får en god oplevelse i Jesperhus. Vi investerer løbende betydeligt i at udvikle publikumsoplevelsen i Jesperhus. Det tager vores gæster godt imod, og det er en væsentlig årsag til, at vi får den her hæder af Tripadvisor, siger Adm. Dir. Thomas Buch Tøstesen, i pressemeddelelsen.

Selvom sommersæsonen synger på sidste vers, er der stadig masser af aktivitet i Jesperhus.

- Vi har stadig mange, der er på ”sensommerferie” ligesom mange tager en forlænget weekend i Jesperhus hen over efteråret. Samtidigt er vi ved at gøre klar til at fejre Halloween i oktober og frem til, julen holder sit indtog fra midten af november, fortæller Thomas Buch Tøstesen.