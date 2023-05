Internationale Else slår sig ned sammen med ungdomskæresten

NØRRE DRABY: Relocare. Første del af navnet går på at bryde op og flytte til et nyt sted. Anden del er noget med at kere sig og drage omsorg. Virksomhedsejer Else Christensen gør begge dele, når hun etablerer sig i en landejendom på og ved Sø Bugten på det nordlige Mors med sit firma Relocare Group.

- Jeg trives med at være flyttet retur til hjemegnen og nyder, hvor ubesværet det at drive mine virksomheder herfra via mit 2D office. Via teamsforbindelse eller telefon kan jeg holde daglig kontakt med vores afdelinger i Virum, Glyngøre, Stockholm og Lund, fortæller 48-årige Else Christensen.

Og hjem er hun kommet. Else voksede op på en gård i Bysted mellem Glyngøre og Durup, men hun tilbragte en stor del af sin barndom og teenageår på hesteryg i Morsø Rideskole i Legind. Her fik hun som 17-årig øjnene op for den tre år ældre staldmedarbejder Per, der kom fra Holstebro. De blev kærester, men det holdt ikke.

- Vore veje skiltes, og vi kom begge senere ind i andre parforhold og fik børn, men vi havde svært ved at glemme hinanden. Senere blev vi venner på Facebook uden at turde skrive til hinanden. Til sidst tog Per mod til sig og skrev, og en uge senere var han flyttet ind hos mig her på gården, lyder Elses forkortede version af den romantiske historie.

- Her er det hele. Skøn natur og gode naboer, siger Else Christensen med Sø Bugten i baggrunden. Foto: Bo Lehm

Gården købte hun i december 2020 efter at have ledt efter et passende landbrug i Salling og på Mors gennem otte år. Der fulgte jord med, og Per med efternavnet Mortensen er både håndværker og uddannet driftsleder inden for landbrug. Parret har mod på økologisk dyrkning af så Mors-fremmede afgrøder som linser og kikærter. Med til husstanden føjes snart Elses tvillingesønner, 17-årige Christoffer og Frederik, der efter highschool og efterskole skal på Morsø Gymnasium og handelsskole.

Nyt hus med udsigt

Parret er ved at bygge nyt stuehus. Der har netop været rejsegilde på en længe, tegnet af Mors-arkitekten Laura Mazanti. Den vender langsiden og et stort glasparti mod kysten i vest og en betagende udsigt over mod Thisted. Det lod sig gøre at få byggetilladelse, fordi ejendommen med 450 meter til strandkanten ligger uden for den restriktive strandbeskyttelse.

Det oprindelige stuehus bliver virksomhedsdelen. Her er der lagt nye gulve, og der skal senere gøres noget ved rumhøjde og indretning. Else Christensen regner med, det bliver arbejdsplads for fire medarbejdere. Og hvad er det så, de laver i Relocare Group?

- Det handler om arbejdskraft over landegrænserne. Vi kan vejlede virksomheder, der vil starte afdelinger i udlandet eller vil have udlændinge hertil, med at tiltrække, rekruttere, flytte og fastholde de internationale medarbejdere og deres familier. Jeg opdagede i sin tid, at selv store danske virksomheder som Novo Nordisk, Danisco og Maersk slet ikke har fokus på de dele, og så startede jeg virksomheden i 2007, siger Else Christensen, der tog en uddannelse i business administration fra Niels Brock, mens hun var bosat i Schweiz og England.

Mit 2D-kontor kalder Else det foreløbige arbejdsrum i det oprindelige stuehus. Foto: Bo Lehm

Hun og hendes medarbejdere og tilknyttede konsulenter har sat sig ind i højt specialiseret jura inden for ansættelsesret, opsigelsesregler, kontrakter, arbejdstilladelser og skatterådgivning. Men de giver også kvalificeret råd og vejledning i blødere emner som kulturtræning.

- Det gælder både om at sikre medarbejderne og deres rettigheder, både når de skal ind og ud, og at optimere processen for virksomhederne. Det kan blive hundehamrende dyrt at begå fejl, når man sender medarbejdere på tværs af landegrænser. Inden for EU har medarbejderen krav på at blive ansat på de vilkår, der er i det land, han eller hun skal arbejde i. Følger man ikke dem, bliver der let ballade, siger Else Christensen.

Udover danske virksomheders rekruttering i udlandet har Relocare Group også mange opgaver med udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark.

- De kommer fra Japan, USA, Frankrig, Spanien, Portugal og andre andre lande. Det er alt lige fra unge single medarbejdere, der skal have deres første job, til administrerende direktører, der kommer hertil med familie med fire børn, som vi skal finde skoler og pasning til, siger Else Christensen.

Problemet med de høje beløbsgrænser for at tillade ansættelser af ikke-EU-borgere i Danmark og med danske uddannelsesinstitutioners modvilje mod at anerkende fremmede uddannelser, selv når de er på højt niveau, støder hun naturligt nok også på.

- Jeg forsøger at påvirke som lobbyist, men det ikke let at flytte på de ting, erkender hun.

Tid og sted under forandring

Relocare Group har 24 ansatte og har været udnævnt til Gazelle-virksomhed. De største afdelinger ligger i Virum og Stockholm. Der er et repræsentationskontor i Lund til at dække Sydsverige, og der har også været en medarbejder i Glyngøre, som nu arbejder hjemmefra. En skatterevisor sidder i Sønderborg og en skattejurist i Hillerød. Og det hele styres af Else fra byggepladsen i Nørre Dråby.

- Jeg er den fødte udvikler. Jeg er god til at tage en bold og sparke til den. Jeg har gennem årene interviewet mange medarbejdere, især kvinder i revisionsbranchen, og de vil gerne ned i arbejdstid og have en anderledes hverdag. Så når jeg slår stillinger op, kan de enten være fuldtids eller deltids, og om folk sidder her eller i Virum er ikke afgørende. Det, tror jeg, er interessant for mange i dag, siger Else Christensen.

Alle naboerne var inviteret til rejsegildet forleden.

- Vi er simpelthen blevet så godt modtaget. De er interesseret i os, og vi har mange gode samtaler om politik og samfund, og vi får gode tip til, hvad vi kan gøre, og hvem vi kan få hjælp af. Jeg er også kommet med i en gruppe af erhvervsaktive kvinder på Mors. Det havde jeg ikke regnet med at finde, da jeg flyttede hertil.