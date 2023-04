Investor: - Folk hænger os ud, men kender ikke hele sandheden

NYKØBING:- Der er folk, som er ude med riven efter os, fordi vi opsagde en række lejemål på Havnen 1 og nu stopper vores egne planer. Men folk kender ikke hele sandheden. Jeg kan garantere, at ingen af de lejere, der var der, har fået en dårlig behandling af os. Vi fik det afviklet på en ordentlig måde, og flere af lejerne sloges i forvejen med økonomien, så vi har ikke ødelagt noget for dem.

Det siger Jens Holmgaard Pedersen, bestyrelsesformand for Steenbergs Invest A/S. Mandag meddelte selskabet, at det indtil videre opgiver at indrette hotel i den kvadratiske erhvervsbygning. Steenbergs Invest ejes af fire erhvervsfolk fra Mors: Jens Holmgaard Pedersen og Henrik Markussen, begge partnere i transportvirksomheden Interfjord i Glyngøre, Klaus Hansen, direktør for Tømmergaarden XL-Byg, og Kresten Vilsgaard, indehaver af Vilsgaard Ejendomme.

Havnen 1 ligger tom hen. Arkivfoto: Bo Lehm

Årsagen til de kulsejlede hotelplaner er økonomi. Udviklingen med rente- og prisstigninger har ikke været gunstig for investorerne. Måske til dels af samme årsag er det ikke lykkedes for Steenbergs at finde en professionel partner til at drive det kommende hotel. I forvejen står de fire selv for driften Steenbergs Hotel & Brasserie på Pakhustorvet.

- Det er et lille hotel, som vi kan håndtere at drive ved siden af vores andre aktiviteter, selv om vi også her er i gang med at finde en forpagter. Hvis det nye hotel var blevet en realitet, skulle det have indgået i en samlet hotelpakke, men vi har ikke kunnet finde en, der vil tegne sig for en husleje, som matcher den investering på 30 mio. kr. plus, som vi har lagt i bygningen. Det kræver en professionel at kunne udleje så mange værelser hver dag året rundt, specielt når forbrugsmønstret har ændret sig så meget oven på prisstigningerne på energi og varer, siger Jens Holmgaard Pedersen.

Han ærgrer sig over, at de ambitiøse planer ikke realiseres i den form, de var tænkt, men er alligevel optimistisk.

- Vi står med en bygning, der er skrællet ned til grundmurene, og derfor klar til at blive indrettet til nye formål. Faktisk fremstår bygningen i sit ydre kønnere end før. Hvis den rette køber melder sig med et interessant projekt, er vi parate til at sælge. Men alt er så nyt, og nu skal vi have rystet posen. Vi har kontaktet kommunen for at blive klar over, hvad vi må og ikke må i forhold til den nye lokalplan, der er lavet for området, siger Jens Holmgaard Pedersen.

Har I tabt store penge på bygningen?

- Ja, vi har jo købt den og har måttet leve med, at der ingen indtægter har været. Desuden er det ikke gratis at have arkitekter og ingeniører til at arbejde for et hotelprojekt. Så ja, det har vi da, men udsigten til at få noget op at stå i den størrelse, ville være mere uhyggelig, hvis vi var gået i gang og havde måtte erkende, at vi ikke magtede driften, siger Jens Holmgaard Pedersen.