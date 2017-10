Investorerne flokkes om de bedste virksomhedsejere

DANMARK: Markedet for virksomhedshandler er brandvarmt, og der er grund til at forvente, at det fortsætter. I hvert fald flokkes potentielle købere om landets mest succesrige danske ejerledervirksomheder, skriver Finans.

Det viser en ny spørgeundersøgelse, som revisionshuset PWC har foretaget blandt 144 af landets mest succesfulde virksomhedsejere, der har det til fælles, at de er nomineret til prisen "Årets Ejerleder 2017".

Her angiver over halvdelen af de adspurgte ejerledere, at de inden for de seneste tre år er blevet kontaktet vedrørende muligheden for et salg.

- Det viser, hvor dygtigt mange af de ejerledede virksomheder gør det, og at der er penge i systemet. Derfor bliver interessen for deres virksomheder betydeligt større i disse år, siger Mikkel Sthyr, partner og leder af middle market i PWC, til Finans.

En af de virksomheder, som investorerne bejler til, er robotvirksomheden Bila A/S fra Nykøbing Mors.

- Mange rådgivere ringer til os," siger Jan Bisgaard Sørensen, der er både adm. direktør og hovedaktionær i Bila, der er blandt de 144 nominerede virksomheder, til Finans.

Men Bila er trods interessen dog ikke på vej mod et salg. En tredjedel af ejerlederne forventer at sælge deres virksomhed inden for fem år. Ejerlederne blev af PWC også bedt om at fortælle, hvem de forventer at sælge til. Svaret her er både danske og udenlandske virksomheder, kapitalfonde, konkurrenter eller ansatte i virksomheden. Overraskende er det måske, at kun 14 pct. forventer, at virksomheden skal drives videre i familien.