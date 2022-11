Ja, du læser rigtigt: Kommune går ind i bilbranchen

MORS:Klimavenlig Kørsel Mors A/S hedder et nyt selskab, der vil beskæftige sig med indkøb og leasing af elbiler. Bag står Morsø Kommune, men det er ikke meningen, at kommunen hermed skal ud at konkurrere med private firmaer i autobrancen.

Selskabet blev stiftet 22. august, og det er nu blevet bekendtgjort officielt. Det er den endelig udmøntning af en årelang diskussion, kommunen har ført med Energistyrelsen om, hvad kommunen må bruge overskuddet fra vindmølleparken i Sindbjerg Plantage til. Morsø har ønsket at investere penge i udskiftning af den kommunale bilpark til elbiler, og det gav Energistyrelsen i starten af i år grønt lys til.

- Klimavenlig Kørsel Mors A/S er et datterselskab af Morsø Wind A/S, som er det selskab, der ejer kommunens andel af de seks møller i Sindbjerg. Der går en masse penge ind hvert år, og for ikke at skulle betale 60 procent i strafgebyr til staten skal vi bruge dem til klima- og miljøforbedringer. Det kræver yderligere en selskabsdannelse, så det ikke direkte er Morsø Kommune, der tager af kassen til at udskifte bilparken. Vi har kæmpet en kamp med styrelsen for at finde en form, staten kan acceptere, og det er hermed gjort, siger Meiner Nørgard (DD), formand for udvalg for teknik og miljø og nu også bestyrelsesformand for Klimavenlig Kørsel Mors A/S.

Hans kommunalbestyrelseskolleger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) og Tore Müller (S) er også indtrådt i bestyrelsen for selskabet, der har kommunens direktør for økonomi og stab, Bodil B. Kristensen som direktør. Aktieselskabskapitalen er på en million kroner, men der er skabt adgang til at investere af Morsø Winds indestående på p.t. cirka 14 mio. kr., oplyser formanden.

- Vi bruger ikke alle pengene på biler, men nu tager vi fat på at lease og indkøbe elbiler til erstatning for de diesel- og benzindrevne biler, som bruges af Morsø Hjemmepleje. Herefter kan der bliver tale om at udskifte køretøjer i materielgården og andre kommunale afdelinger. Det hele går ud på at udskifte hele vognparken til klimavenlige køretøjer i tråd med en budgetbeslutning, kommunalbestyrelsen har taget, siger Meiner Nørgaard.

Han forventer, at selskabet mest vil få administrativt arbejde, herunder forvaltning af udbud blandt bilforhandlere.