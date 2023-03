Ja til besparelser på ældreplejen

MORS:Ældre, hjemmeboende borgere i Morsø Kommune vil fremover ikke altid få den service fra kommunen, de måske har været vant til. Politikerne i udvalget for social, sundhed og beskæftigelse har vedtaget nye standarder for pleje og praktisk hjælp, som skal bidrage til at finde en besparelse på hele 4.450.000 kroner på ældreområdet.

Det var en besparelse, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2023.

De nye retningslinjer indebærer blandt andet, at det i højere grad skal afprøves, om borgerne kan blive selvhjulpne ved hjælp af hjælpemidler eller rehabilitering, inden anden hjælp bevilges.

Kravene til borgerens egen indsats skærpes også, når det gælder sygepleje, hvor man fremover selv skal sørge for at transportere sig til sygeplejeklinikkerne i enten Nykøbing, Hvidbjerg eller Øster Jølby, hvor man skal tilses af den kommunale hjemmesygeplejerske.

Der ændres ikke på de konkrete serviceniveauer inden for frekvens af for eksempel bad og hårvask, der som udgangspunkt er en gang ugentligt. Men det er tilføjet, at borgere, der har brug for at få støvsuget, skal anskaffe sig en robotstøvsuger. Hvis borgeren ikke kan betjene den, kan man få hjælp til at starte og tømme den. Desuden står der, at der kan tildeles 15 minutters manuel støvsugning hver 12. uge, for eksempel til at tage det snavs, der ligger i hjørnerne, hvor robotstøvsugeren ikke kan komme ind.

Blandt andet kravet om indkøb af robotstøvsuger og den begrænsede hjælp til manuel støvsugning er noget af det, Danske Handicaporganisationer Morsø har kritiseret i et høringssvar.

På mødet i udvalget for social, sundhed og beskæftigelse forleden blev kvalitetsstandarderne diskuteret en ekstra gang.

- Vi havde stillet nogle spørgsmål til nogle af tingene, og det fik vi uddybet, men de blev vedtaget, som de er, siger udvalgsformand Henning Sørensen (V). Han erkender, at man ikke kan lave besparelser i den størrelsesorden, uden at der er nogle, der vil komme til at kunne mærke det.