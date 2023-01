Jakob Ellemann har sat kryds i kalenderen: Kommer til Mors 1. marts

MORS:- Vi har fået at vide, at vi står øverst i kalenderen.

Det siger Poul Østergaard, formand for Venstre Mors. Han har fået bekræftet, at partiformand Jakob Ellemann-Jensen fortsat regner med at komme og tale ved Venstres traditionsrige møde i Øster Jølby 1. marts, selv om Ellemann-Jensen som ny forsvarsminister har fået en endnu mere travl kalender.

- Jeg har været tidligt ude for at lave aftalen og har fulgt op på den siden. Der kan selvfølgelig opstå et eller andet, men som det ser ud nu, har alle fire talere sagt ja til at komme, siger Poul Østergaard.

Venstre Mors plejer hvert forår at have et møde, hvor lokalvalgte politikere fra flere niveauer kommer og fortæller om, hvad de arbejder med. Det er ikke hvert år, det lykkes at få partiets landsformand med, men til gengæld plejer folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen, der er valgt i Thistedkredsen, at være fast deltager. Det er han også i år, hvor han vil tale om sager, der kan have lokal interesse. Blandt andet vilkårene for erhvervslivet.

Regionsrådsformanden er nu også en politiker fra Venstre, og Mads Duedahl har sagt ja til at tale om aktuelle emner inden for sundhedsområdet.

Endelig vil borgmester Hans Ejner Bertelsen naturligvis også gå på talerstolen. Han vil blandt andet sætte fokus på behovene for forbedring af vejnettet til og fra Mors.

Det fremgår af invitationen til mødet, at Jakob Ellemann-Jensen blandt andet vil fortælle om, hvad Venstre vil arbejde for i regeringen.

Poul Østergaard understreger, at alle, der har lyst til at deltage, er velkomne, uanset om man er medlem af Venstre eller ej. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til politikerne. Mødet foregår i Det Ottekantede Forsamlingshus. Man skal blot tilmelde sig på forhånd, og så er det i øvrigt vigtigt, at man møder op til tiden, for Jakob Ellemann-Jensens kalender rækker ikke til, at han kan blive hele aftenen.