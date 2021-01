- Jeg tror ikke helt på det endnu

NYKØBING:Vinderen af årets hovedpræmie i Mors Chancen, en spritny Ford Fiesta, blev 19-årige Laura Boel Worm fra Thisted.

- Jeg tror ikke helt på det. Det skal lige sive ind, var den 19-åriges umiddelbare kommentar, da hun sammen med sin far, Egon Worm, ankom hos Ford i Nykøbing for at afhente sin gevinst.

Faren spiller en vigtig rolle i gevinsten. Hun fik nemlig lodsedlen i julegave.

- Jeg har i alle år købt 30 lodder, som jeg har givet som julegave til mine medarbejdere og til mine børn, fortæller Egon Worm, der driver Worms Smede-og Maskinværksted ApS i Nykøbing.

Bag Mors Chancen står HF Mors.

I år blev der solgt 4300 lodder á 100 kroner, fortæller den ansvarlige for Mors Chancen, Johhannes Nygaard.

- Udtrækningen foregik online i vores klublokaler fredag eftermiddag i sidste uge. Men vi fandt ikke bilvinderen dér. Så lørdag eftermiddag ringede Egon Worm og fik fat i min kone Karen. Og den var god nok, siger Johannes Nygaard.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i HF Mors, og Johannes Nygaard regner med at ende på omkring 200.000 kroner i år.

Laura Boel Worm, der går i 3.G. på Thisted Gymnasium, vil nu rådføre sig med sin far om, hvorvidt hun vil beholde bilen, der har en værdi af 129.900 kroner.

- Det skal vi lige regne lidt på. Det koster jo at have en bil, siger hun.

Men måske får hun brug for en bil. Hun vil nemlig holde et sabbatår og finde et job efter gymnasiet.