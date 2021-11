Jesper Balle strøg til tops - men han er ikke kronprins

MORS:Med 444 personlige stemmer stormede Jesper Balle Kristensen ind i Morsø Kommunalbestyrelse for Venstre.

Hvis man lige ser bort fra borgmester Hans Ejner Bertelsen og Socialdemokratiets spidskandidat Tore Müller, var det det højeste antal personlige stemmer, der blev givet i Morsø Kommune i tirsdags.

Partiet har kvitteret for denne indsprøjtning af stemmer ved at gøre Balle til 1. viceborgmester. Han bliver også partiets gruppeformand suppleret med den mere erfarne Peter Lillebæk som næstformand.

Da Hans Ejner Bertelsen blev interviewet af dette medies forgænger Morsø Folkeblad, da han første gang blev borgmester i 2013, sagde Bertelsen, at han kunne se sig selv som borgmester tre valgperioder frem, hvorved han ville have regeret Mors lige så længe som den socialdemokratiske Egon Pleidrup. Nu er vi nået til periode tre, og derfor er det nærliggende at spørge, om Hans Ejner Bertelsen ser sin efterfølger i Jesper Balle.

- I Venstre har vi dårlige erfaringer med at kåre kronprinser. Så den mærkat synes jeg ikke, der skal sættes på ham. Og når du spørger i dag, så har jeg enorm lyst til politik stadigvæk. Hvis Venstre og vælgerne vil, kunne jeg godt tænke mig at fortsætte som borgmester ud over den periode, vi snart tager hul på, siger Hans Ejner Bertelsen.

Han er fuld af roser, når det gælder Jesper Balle Kristensen.

- Det er en fantastisk dygtig ung mand, vi har fået ind i gruppen, og han har fået et fabelagtigt godt første valg. Vi valgte jo også en uprøvet gruppeformand sidste gang i skikkelse af Hanne Haldrup. Det gik godt, og vi er fulde af forventninger til, at Jesper nok skal magte opgaven, siger borgmesteren.

Mink som platform

Ude på Næssundvej ved Vils bor Jesper Balle Kristensen på en landejendom sammen med sin kone og søn på 10 og en datter på syv år. Med sine 31 år bliver han næstyngst i Venstres nye gruppe næst efter VU-eren Charlotte Amalie Holm.

- Jeg havde ikke drømt om, at jeg ville komme i nærheden af det resultat, det endte med. Men jeg kan jo se, at jeg har trukket stemmer fra hele øen, siger Jesper Balle Kristensen.

Det tilskriver han, at han har optrådt som talsmand for områdets minkavlere, der blev tvangslukket og fik deres besætninger aflivet som følge af coronatruslen.

- Minksagen har givet mig en platform, for der er jo minkavlere overalt på øen. Men jeg var på forhånd afklaret med, at valgkampen ikke skulle dreje sig om mink. Tingene skulle holdes adskilt, for det har jo været sådan, at jeg både har skullet forholde mig til det politiske og svare på spørgsmål om mink. Men jeg tror, folk har set mig og har tillid til, at jeg vil kunne føre Mors videre gennem den udvikling, der er i gang, siger Jesper Balle Kristensen.

Politik i generne

Hans tæft for politik blev i oktober belønnet med en plads i Venstres hovedbestyrelse. Den ligger formentlig i generne, for Jespers bedstefar Ejnar Balle Kristensen var en markant lokalpolitiker, først som sognerådsformand i Assels og efter 1970-reformen i Morsø Kommunalbestyrelse.

- Jeg er glad for mine poster. I teknik- og miljøudvalget vil jeg kunne trække på den viden og indsigt, jeg har. Men jeg er også klar over, at jeg har en læreproces foran mig. Det er vi jo flere nye i gruppen, der har, siger kometen fra Vils.