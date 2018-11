Jesperhus bygger nyt abeland for seks mio. kr

LEGIND: Jesperhus Feriepark bygger nyt indendørs legeland til de mindste til seks mio. kr. Det får navnet Zik & Zak’s Abeland og får til huse i den eksisterende legehal, der skal bygges om.

I de seneste tre år har Jesperhus investeret et to-cifret millionbeløb i udvikling af publikumsfaciliteterne. Nu er turen så kommet til et nyt indendørs legeland for børn, efter en række idéer er blevet testet for gæsterne.

- Vi spurgte vores godt 83.000 følgere på Facebook om, hvilke af tre forskellige forslag, de gerne så, at vi realiserede. Her var der ingen tvivl om, at et nyt indendørs legeland tematiseret over de populære figurer Zig og Zak, som ungerne kender fra blandt andet Hugo showene, var en klar vinder, siger Peter Overgaard, direktør for og medejer af Jesperhus Feriepark.

Ferieparkens nye figur, rationaliserings- og vokseneksperten Dr. Træls, bliver også at finde i det nye legeland.

- Han har fået en forrygende modtagelse blandt børnene, og derfor får han også plads i Zik & Zak´s Abeland, fortæller Peter Overgaard.

Legelandet skal stå klar, når Jesperhus åbner for sæsonen igen til påske næste år. Indtil da kan byggeprojektet følges på Jesperhus´ Youtube kanal.