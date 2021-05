Bizart forløb om genåbning - Jesperhus' glæde blev kort

LEGIND:Tirsdag sidst på dagen var der glæde og jubel hos Jesperhus Feriepark. Brancheforeningen Danske Svømmebade havde talt med Kulturministeriet og fået bekræftet, at genåbningen af indendørs idræt for voksne mellem 18 og 70 år 6. maj også skulle omfatte svømmebadene.

Onsdag morgen kunne Jesperhus overbringe den glade nyhed til alle sine følgere på Facebook, og så fik man ellers travlt med at informere gæsterne og hasteindkalde rengøringspersonale, så badelandet kunne være i tip-top stand til de første gæster i år.

- Vi var meget glade for at kunne melde en tidligere åbning ud, for selvom vores udendørs badeland er åbent, så vil gæsterne gerne indendørs, hvis vejret er dårligt, siger Peter Overgaard, administrerende direktør for Jesperhus.

Men senere på dagen blev glæden vendt til undren.

Pludselig var svømmebadene alligevel ikke var omfattet af genåbningen 6. maj. Det viser sig nemlig, at badelande hører under Erhvervsministeriet, og her har man 5. maj offentliggjort en bekendtgørelse, der specifikt nævner badelande som lokaler, der ikke må åbne.

Så selvom idrætsfaciliteter har fået lov til at åbne, så er badelande ikke vurderet som en idrætsfacilitet, konkluderer Danske Svømmebade på sin hjemmeside:

"Vi kan ikke få nogen til at definere for os, hvornår et svømmeanlæg er et badeland, og hvornår det er en idrætsfacilitet. Vores bedste bud er derfor, at det må bero på en individuel vurdering og her kan man skele til udformningen af bassinerne. Er de indrettet til svømning og vandaktiviteter som AquaFitness o.lign., har man mange motionister blandt gæsterne osv. osv."

Til gengæld skal badelandene følge retningslinjer, der er udstedt af Kulturstyrelsen, når de får lov til at åbne senere på måneden. Bare for at gøre forvirring total.

Tilbage står Peter Overgaard og resten af Jesperhus-folkene og klør sig lidt i hovedet.

- Det er noget af en rutschebanetur op og ned, men der er ikke så meget at gøre ved det. Fejl sker, og der er heldigvis kun tale om 14 dage, hvor vores udendørs badeland godt må holde åbent, siger Peter Overgaard.

Han er dog fortrøstningsfuld og ser frem mod en rigtig lovende sæson.

- Vi har fuld hus i pinsen og næsten hele sommerferien, så det går til gengæld rigtig godt, og vi er overordnet glade, siger Peter Overgaard.

Jesperhus genåbner efter den nuværende plan sit indendørs badeland 21. maj.