Jesperhus melder klar: Flere nyheder til den nye sæson

LEGIND: Når Jesperhus på Mors slår portene op til en ny sæson på lørdag, sker det med et væld af nyheder til glæde for både dagsgæsterne og de overnattende gæster i alle aldre. De populære Piratshows kan fejre ti års jubilæum, der er kommet flere nye overnatningsmuligheder til og så er der skruet op for både den egenproducerede underholdning og tematiseringerne af oplevelserne i Jesperhus.

Det fortæller Jesperhus i en pressemeddelelse.

Men før portene slås op for offentligheden, indtages Jesperhus af Familier med Kræftramte Børn. Det sker fredag 28. april.

- Kræft er en sygdom, der kan ramme alle og desværre også børnene. Det er en kæmpe belastning for en familie at have et kræftramt barn. Ved at invitere familierne indenfor, kan vi være med til at give dem et afbræk i en hård tid samtidigt med, at vi testet Parken af inden sæsonen for alvor sætter ind, siger adm. direktør Thomas Buch Tøstesen, Jesperhus, i pressemeddelelsen.

Siden 2010 er sæsonåbningen af Jesperhus Blomsterpark blevet markeret med en udstilling af veteranbiler. Noget der hvert år har trukket tusinder af gæster til fra hele landet.

- Det er en fantastisk dag for hele familien. For at kunne deltage skal bilerne være mindst 35 år gamle. Den ældste i år bliver en Ford A fra 1929. Herudover kommer der store amerikanerbiler og mange, mange andre spændende biler at se. Vi forventer omkring 500 deltagende biler, siger Karin Nielsen, Jesperhus.

Piraternes år i Jesperhus

Jesperhus' egne figurer Rødspætte, Romkugle, Fjæsing og Kæmpeblæksprutten flytter for alvor ind i Jesperhus, når Blomsterparken åbner lørdag.

- Det eksisterende Piratland har fået sig en kæmpe opgradering, hvor den gamle bådtur bl.a. sætter rammen for "Rødspætte og Romkugles Skattejagt". Derudover kan man opleve vores helt egen animationsfilm SKATTEJAGT i 4D-biografen, og så flytter Kæmpeblæksprutten også ind i både Badeland og i årets Pirat-Show, som fejrer 10-års Jubilæum, fortæller underholdningschef Jonatan Vestbo Gregersen.

Det hele toppes op med en helt masse Youtube-film, sange, en ny minibog, et nyt brætspil, Podcast og en helt masse andet sjov til børnene.

- Alt er skrevet, udviklet, designet og animeret af vores inhouse kreative team, fortæller Jonatan Vestbo Gregersen.

Jesperhus har de senere år investeret kraftigt i at udvide overnatningskapaciteten. Investeringer der er fortsat i år.

- Vil man den helt store oplevelse, kan man på feriecenteret nu også bo i Rødspætte og Romkugles Pirat-Tønder eller Fjæsings grønne Pirathus. Vi har bygget endnu fire tematiserede pirathuse, så vi nu råder over tyve i alt. Vi har investeret i seks nye pirattønder, der er en helt ny og spændende måde at bo i Jesperhus på. Og så har vi investeret i otte luksuscampingvogne på campingpladsen, fortæller Thomas Buch Tøstesen.

Investeringerne i permanents overnatningsfaciliteter skal være med til at forlænge sæsonen i Jesperhus, men også møde de forskellige behov, gæsterne har.

- Vi tester vores ideer overfor gæsterne på de sociale medier og det er noget af den feedback, der er med til at danne beslutningsgrundlaget for, hvor vi aktuelt udbygger de permanente overnatningsfaciliteter, fortæller Thomas Buch Tøstesen.

En af de store nyheder for de gæster, der kommer i Jesperhus flere gange i løbet af sæsonen, er øget digitalisering.

- Vi tilbyder i år et digitaliseret sæsonpas, som man har liggende på sin mobiltelefon. Det hele sker via vores webshop, og vi har produceret en film, der ligger på YouTube, hvor vi guider vores gæster igennem. Man kan også købe dagsbilletter via vores webshop, så man undgår at skulle stå i kø ved billetsalget, men kan scanne sin billet og gå direkte ind i. Endelig har vi også lavet en mobilløsning til bestilling af mad på vores spisesteder, fortæller Thomas Buch Tøstesen.

Han fortæller også, at man efter ønske fra gæsterne, er i gang med at udvikle på udbuddet af mad og drikke i både parken og feriecentret.

- Der er f.eks. et ønske om flere sunde alternativer og det er noget af det, vi nu går i gang med at udvikle på løbende, siger Thomas Buch Tøstesen.