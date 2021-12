Jesperhus' nye ejer varsler ingen revolutioner: - Vi vil værne om det, der allerede er

LEGIND:Onsdag eftermiddag er det blevet offentliggjort, at den skandinaviske First Camp-koncern køber Jesperhus Feriepark pr. 1. januar 2022.

Administrerende direktør i First Camp Johan Söör fortæller, at det stærke koncept, som Jesperhus har udviklet både digitalt og på den fysiske destination, har været medvirkende til, at interessen hos First Camp blev vakt:

- Dels har Jesperhus en position som en af de mest populære feriedestinationer i Danmark for børnefamilier, og dels har det koncept, som Jesperhus-teamet og Overgaard-familien har bygget op, med oplevelserne og karaktererne på destinationen, kombineret med det arbejde, der er lagt på digitale medier, imponeret os, siger Johan Söor.

Der er stor værdi i Jesperhus' gode navn, understreger direktøren, der roser teamet på Jesperhus, som "har gjort et fantastisk job de seneste år." Derfor kommer der heller ikke til at ske revolutioner, selvom ejerskabet skifter.

- Vi vil bevare Jesperhus, som det er i dag, og Jesperhus kommer til at være et helt separat datterselskab under vores koncern. I stedet for at lægge parken ind under First Camp-brandet, så beholder vi varemærket Jesperhus og selvfølgelig Hugo og vennerne, som er en utrolig vigtig del af Jesperhus. Vi vil værne om det, der allerede er, siger han og tilføjer:

- Vi er jo en finansielt stærk virksomhed, og vi ser det her som en mulighed for at fortsætte væksten og udvikle Jesperhus også i de kommende år.

First Camp har stor erfaring med at drive resorts og campingpladser, og det er især de tekniske kompetencer samt en pengestærk baggrund, virksomheden regner med at bidrage til det nye opkøb:

- Vi har stærke kompetencer på it-systemer, CRM (Customer relationship management, red.), Revenue Management, gæsteloyalitet og lignende. Det er altså nogle tekniske kompetencer, som vi bidrager med, og så er vi vant til at arbejde med denne type investeringer. Også i dette tilfælde vil det være vigtigt fortsat at investere for at vækste, siger direktøren.

First Camp er godt klar over, at de overtager ikke bare en forretning, men et familieejet foretagende, der i mange lokales øjne er synonym med familien Overgaard:

- Vi har haft mange gode dialoger med familien. Vi ved, at der findes et vældigt stærkt team på Jesperhus, foruden familien, og Jesper og Peter Overgaard har indvilget i at blive i en overgangsperiode ind i 2022 for at sikre kontinuitet, mens vi leder efter en ny operationel leder, siger Johan Söör.