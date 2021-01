Jesperhus udsætter åbningen

NYKØBING:Jesperhus Feriepark på Mors, der hvert år besøges af op imod en kvart million gæster - primært familier med børn - udskyder nu åbningen af ferieparken til påske. Samtidigt løfter ferieparken nu sløret for en lang række nyheder til den kommende sæson.

- Nu skal vi have styr på pandemien og derfor er der behov for, at vi står sammen og begrænser kontakten til hinanden. Derfor har vi besluttet at lukke helt ned med første åbningsdag igen fredag den 26. marts 2021. Til gengæld går vi ”all in” fra påskeferien og glæder os til at præsentere en lang række nyheder for vores gæster, siger direktør Peter Overgaard, Jesperhus Feriepark.

Jesperhus Feriepark har indhentet betydelig erfaring i håndteringen af covid-19 gennem 2020 sæsonen, og disse erfaringer kommer til at danne grundlaget for den kommende sæsons oplevelser.

Derfor ser Jesperhus Feriepark også frem til at åbne dørene til et væld af nyheder til den kommende sæson.

- Vi bygger seks nye pirathytter hver med plads til ti personer. Herudover bygger vi endnu et omklædningsrum til Hugo’s Badeland for at øge kapacitet og hygiejne, fortæller Peter Overgaard.

Han lover også nyheder på underholdningsfronten til børnene.

- Børnene får mulighed for gå på jagt i junglen og se, om de kan finde Dino på Dino’s Junglesti eller hvem kan stå for Delledysten, der er et nyt Virtual Reality spil hvor man spiller fem imod fem. Vi laver nye halmballelabyrinter og halmleg. Og så kommer der et væld af nye shows, fortæller Peter Overgaard.

Herudover indføres en velkomstpakke med 2021-Jesperhus-mønter, der får relation til årets storyline på Jesperhus’ populære YouTube kanal.

Der kommer også en ny klistermærke-opgave-bog til de allermindste, ligesom man indfører Hugo-armbånd til feriegæsterne, og som giver adgang til Badeland og Abeland.

Det udendørs legeland åbner allerede fra påske, hvorimod Abeland og Badeland fortsat lukkes for dagsgæster i weekender, ferier og helligdage og altså er forbeholdt ferieparkens overnattende gæster.

Jesperhus Feriepark er klar til at åbne dørene for den nye sæson fredag den 26. marts 2020.