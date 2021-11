Jesperhus vinder to priser for børneuniverser

LEGIND:Jesperhus har søndag vundet priserne for "Årets Online Underholdning" samt som ”Årets Børnevenlige Ferie”, da årets Børn i Byen priser blev uddelt.

Det er blandt andet Jesperhus' satsning på online underholdning til børnene under Corona-nedlukningerne, der har været udslagsgivende for prisen som ”Årets online underholdning”.

- Vi har næsten 65.000 følgere på Youtube, og her har vi lagt en lang række små film ud med parkens figurer, som børnene har haft mulighed for at hygge sig med hjemme under lockdown. Det har vi fået fantastisk respons på fra vores gæster, og vi er selvfølgeligt glade for, at vi på den her måde har kunnet være med til at sprede smil hjemme i stuerne hos børnene under nedlukningerne, lyder det fra det kreative team i Jesperhus, der består af Jesper Pedersen Klindt, Simon Banke Overgaard og Jonatan Gregersen.

Vinder endnu en publikumspris

Udover "Årets Online Underholdning" vandt Jesperhus også prisen som ”Årets Børnevenlige Ferie”.

Det er brugerne af Børn i Byen, en hjemmeside for tilbud til danske børnefamilier med flere end 125.000 brugere, der via en afstemning har fundet frem til vinderne.

- Det betyder afsindigt meget for os, at det er børnefamilierne, der har stemt på os. Vi forsøger hvert år at forfine børnefamiliernes oplevelser hos os med et mål i sigte: At give dem den bedste ferieoplevelse. Det sker både gennem investeringer i parken i form af nye tematiserede hytter, nye legeområder til børnene, hele vores online univers og så videre. Det kommer vi også til at gøre de kommende år, siger Peter Overgaard, direktør for Jesperhus.

De flotte priser får dog ikke Jesperhus til at hvile på laurbærrene.

For første gang holder Jesperhus åbent i resort-området frem til jul, med indendørs- og udendørs shows, der oser af jul. Herudover er fire nye julesange med Hugo og vennerne netop sendt på gaden.