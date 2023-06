Jette tager til Skaldyrsfestival hvert eneste år - og så spiser hun ikke engang muslinger

NYKØBING:Hun reserverede billetterne til lørdag aftens store skaldyrsbuffet allerede for et år siden. Det samme gælder værelserne på Steenbergs Hotel. Jette Greve og hendes mand er faste gæster ved Skaldyrsfestivalen i Nykøbing, og når de tager den årlige tur fra Fyn til Mors, så følges de gerne med en stor flok familie og venner.

I år er de 16, der er afsted sammen. Sidste år var de hele 24. De indlogerer sig så vidt muligt på hotellet på Pakhustorvet, for så er man midt i det hele.

- Så skal vi bare køre op og parkere bilen fredag og tage den igen, når vi skal hjem søndag, siger hun og tilføjer:

- Nogle af dem, vi havde med sidste år, vil gerne ud at se noget. Så gør de det. Vi andre kommer op for at hygge os og have stemningen. Det er simpelthen så dejligt. Hele byen er med. Man kan gå op i byen og se, hvad der er i forretningerne, og ned på havnen og sidde og hygge sig og have det rart, inden vi skal til fest lørdag aften.

Hvor mange, der gæster Skaldyrsfestivalen, er muligt at vide, da der ikke er noget tælleapparat. Men ved frokosttid lørdag var der i hvert fald mange, der købte sig noget godt at spise. Foto: Bo Lehm

Hele flokken deltager i skaldyrsbuffeten i teltet på havnen lørdag aften.

- De, der ikke kan lide fisk, kan ikke komme med, siger Jette Greve og griner. Men faktisk spiser hun slet ikke selv muslinger, afslører hun, da Nordjyske møder hende og nogle af de andre fynboer lørdag middag, hvor de har bænket sig ved et bord i solen med udsigt over havnebassinet og fiskekutterne.

- Jeg kan ikke rigtig få dem ned, erkender hun og tilføjer:

- Men der er jo også meget andet end muslinger.

I år er det 10. gang, Jette og Peder Greve er med på Skaldyrsfestival.

- Jeg tror, det startede med, at vi havde været på en feriemesse eller lignende, hvor jeg fandt opslaget. Og så fik jeg arrangeret med nogle venner, at de ville med, og så fik min mand det faktisk i fødselsdagsgave, og så har vi været her siden, fortæller hun og fortsætter:

- Når vi tager hjem søndag, så siger jeg til folk: Vil I med til næste år? Så allerede i næste uge skriver jeg til Birgitte på turistkontoret og reserverer pladser til næste år.

For de fleste er Skaldyrsfestivalen lig med masser af muslinger. Foto: Bo Lehm

Turistchef Bente Kristensen fra VisitMors oplyser, at fynboerne bestemt ikke er de eneste, der kommer langvejs fra for at opleve stemningen ved Skaldyrsfestivalen i Nykøbing.

- Der er rigtig mange udefra. Kigger man ned over gæstelisten til skaldyrsbuffeten om aftenen, så er hovedparten udefra, og sådan har det været i mange år. Folk kommer for at spise den gode mad, og det er der rigtig mange, der gør, konstaterer hun.

Laila Hem og Thor Jensen fra Randers delte et stort fad muslinger på havnen i Nykøbing lørdag. Foto: Bo Lehm

Blandt de gæster, der blot besøgte Skaldyrsfestivalen i dagtimerne lørdag, var Laila Hem og Thor Jensen fra Randers. De sad og nød solen på havnen, og på bordet mellem dem stod et par store fade med rejer, muslinger og andet godt. I glassene var bobler, der passede fint til maden og humøret.

- Det er nærmest blevet en tradition, at vi kører herop til Skaldyrsfestivalen. I dag bliver vi, til boblerne er lettet, og så kører vi hjem igen, siger Laila Hem med et smil.