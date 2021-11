Jette Jepsen: - Nu er jeg rigtigt valgt

MORS:- Jeg er glad. Nu er jeg rigtigt valgt ind i kommunalbestyrelsen for Radikale Venstre. Det giver mig en helt anderledes styrke, for det har ikke været nemt at være afhopper.

Kommentar fra en glad Jette Jepsen (RV). Midt i den valgperiode, der snart er slut, sprang hun fra Venstre og til de radikale, som ikke har været repræsenteret på Mors siden 2005.

- Jeg kunne være blevet straffet af vælgerne, men det skete ikke. Det var klogt af os at gå i valgteknisk samarbejde med Enhedslisten, for det har hjulpet os til mit mandat. Vi havde ikke kunnet gøre det uden. Men stadig er jeg dybt taknemmelig for den opbakning, jeg har opnået, siger Jette Jepsen.

Hun noterer, at Venstre mestrer absolut flertal også uden stemmeslugeren Jette Jepsen. Men hun kunne godt have ønsket sig en større spredning i den nye kommunalbestyrelse.

- Det ærgrer mig, at Venstre fortsat kan bestemme det hele. Men nu er jeg inde, og de får mig som den, jeg er, siger den radikale fra Sydvestmors.

Pia Thorsen blev ikke valgt ind. Foto: Diana Hol

Pia Thorsen, spidskandidat for Enhedslisten, er ikke i tvivl om, at partiets stemmer har hjulpet Radikale Venstre til et mandat.

- Jette Jepsen siger, at hun skylder en god middag. Valgforbundet har været afgørende for hende, fastslår Pia Thorsen og tilføjer:

- Det har været godt med valgforbundet, også selv om vi ikke blev valgt ind. Det er da fantastisk at være med til at bære Radikale ind. Det er vi glade for. Hele klimapolitikken er vi for eksempel stort set enige om.