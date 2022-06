Jette Jepsen stod alene

NYKØBING:Det lykkedes ikke for Jette Jepsen, enlig radikal i Morsø Kommunalbestyrelse, at komme igennem med sit ændringsforslag til Kommuneplan 2021-2033 tirsdag. Egentlig var der tale om et forslag til kommuneplantillæg, som var affødt af, at Jette Jepsen og partifæller i efteråret 2021 havde læst høringssvarene til kommuneplanrevisionen.

Her gjorde Danmarks Naturfredningsforening Morsø og Foreningen til Bevarelse af Mosebjerg og Stærhøj opmærksomme på, at kommuneplanforslaget lod hånt om en anbefaling fra det tværkommunale Naturrådet. Som led i Grønt Danmarkskort havde rådet anbefalet en ubrudt strækning fra Hundborg i Thy tværs over Mors langs nordkysten og over til Fur udpeget til naturbeskyttelsesområde. Men området fra Sundby til Hanklit havde Morsø Kommune ikke med som et sådant område. Og på denne strækning ligger de to kystlandskaber Mosebjerg og Stærhøj, som myndigheden Region Nordjylland har pillet ud af råstofplanen som indvindingsmuligheder for moler.

- Grønt Danmarkskort skal sikre større og mere sammenhængende naturområder. Morsø har forvaltningsmæssigt og senere politisk udtaget kystområdet på den nævnte strækning på trods af den enstemmige indstilling fra Naturrådet, hvor der sidder erhvervsinteresser. Grunden til, at man gør det, er for at varetage landbrugets interesser, men jeg synes, det her er så lidt, at man bør følge rådet, sagde Jette Jepsen.

Peter Therkildsen (V) henholdt sig til den aftale og plan, der i 1985 blev lagt for molerindvinding på Mors.

- Det råstofudvalg, der var nedsat, friholdt et stort område i form af Bjergby-buen fra gravning og som fortsat landbrugsområde, men sådan, at erhvervede graverettigheder loyalt fastholdes frem til 2028. Så kommer de radikale her og vil friholde hele området hen over Mosebjerg og Stærhøj for at skabe sammenhæng i naturen. Så tror jeg da, man kan få sammenhæng alle vegne, sagde Peter Therkildsen ironisk.

Jette Jepsens forslag blev stort set ikke yderligere kommenteret. Dertil fyldte kommuneplandiskussionen om Ørodde for meget. Og hun var ene om at at støtte det, omend socialdemokraterne Jens Dahlgaard og Pia Storm tilkendegav en vis sympati ved at undlade at stemme om det.