Jonah Blacksmith giver kæmpe arena-koncert til efteråret

NYKØBING:I to omgange er to udsolgte koncerter med Jonah Blacksmith i Thisted blevet udsat på grund af corona, og nu bliver de to koncerter droppet.

Til gengæld gælder billetterne stadig. Det er Thy Rock, der har solgt billetterne, og nu meddeler Thy Rock i en pressemeddelelse, at billetterne i stedet er gangbare, når Jonah Blacksmith til efteråret giver sin største koncert hidtil på hjemegnen. Som en del af bandets stort anlagte “Brothers tour 2021” spiller Jonah Blacksmith således en stor arena-koncert i Sparekassen Thy Arena Mors lørdag 6. november.

- Købte billetter til de to udsolgte koncerter i Thisted bliver automatisk overflyttet til arenakoncerten i Sparekassen Thy Arena Mors. Har man ikke mulighed for at deltage på den nye dato, kan man få sin billet refunderet ved at kontakte Thy Rock indtil den 1. april 2021, fortæller Hans Peter Jarl Madsen fra Thy Rock.

Jonah Blacksmith brygger allerede nu på såvel format og indhold for den kommende tour. Bandet har ry for at være særdeles stærke live. Det blev underbygget af en fuldstændig udsolgt turne i november 2020.

Fem stjerner i NORDJYSKE

Albummet Brothers, som udkom i oktober 2020, har høstet stor ros og anerkendelse fra såvel anmeldere som den til stadighed stødt voksende fanskare. Her hos NORDJYSKE belønnede vi albummet med fem stjerner og skrev blandt andet: “På det nye album er barren sat nærmest tårnhøjt. Det er svært at sætte fingeren på noget, der ikke bare spiller, giver mening og i det hele taget lyder tæskegodt.

- Sangene er skrevet over de sidste to år, og afspejler en tid, hvor drømme og afsavn har spøgt, som små monstre, der ligger på lur. Sangene på Brothers har fået tid til at finde deres egne ben at stå på, og de har nu efterhånden sneget sig ud af vores hænder og fået deres eget liv, fortæller Thomas og Simon Alstrup i pressemeddelelsen..

- Vi ser så meget frem til at spille for et stående, feststemt publikum fri af den skygge, som har præget meget af det seneste år for os alle sammen. Det bliver vildt spændende. Og så glæder vi os bare meget til, at vi kan skabe nye minder sammen i fællesskab, fortæller Thomas og Simon Alstrup, der tilføjer, at de glæder sig til at spille i Nykøbing.

- Vi glæder os vildt meget til at skulle spille en decideret arena-koncert i samarbejde med Thy Rock på det, der med en kærlig tilsnigelse vel godt i anledningen må kaldes for vores hjemmebane. Det er første gang, vi spiller så stor en indendørs koncert på de breddegrader, og vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at skabe en uforglemmelig koncert for os, såvel som for det skønne og dedikerede publikum, vi altid møder, når vi spiller i hjemlige nordvestjylland, siger Thomas og Simon Alstrup.

Jonah Blacksmith har hjerte og rod i Thy, og består af Thomas og Simon Alstrup, samt Søren Bigum, Lasse Alstrup, Jon Bisgaard Kjeldsen og Thor Kortegaard.

Billetsalget til koncerten på Mors starter på onsdag kl. 10.00 på Ticketmaster.dk