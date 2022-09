Jorden brænder under vinterbadeklubbens sauna

NYKØBING:En sauna til en vinterbadeklub skal nødvendigvis stå i trippeafstand fra stranden for at give mening. Men det må den ikke for staten!

Denne bizarre situation er vinterbadeklubben Året Rundt på Mors havnet i. I 2020 søgte klubben midler til indkøb af en sauna til opstilling på Østerstrand på Ørodde i Nykøbing, hvor klubben har en badebro. En indkøbt mobil sauna blev året efter med Morsø Kommunes tilladelse opstillet på kommunens grund mellem roklubben og vandrehjemmet under forudsætning af, at der blev søgt en byggetilladelse.

I den forbindelse sendte kommunen efter aftale med klubben i februar i år en ansøgning til Kystdirektoratet om godkendelse af opstillingen, fordi denne ligger inden for den restriktive strandbeskyttelseslinje. 10. august fik kommunen svar fra direktoratet, der varslede et afslag på ansøgningen. Efter Naturbeskyttelseslovens §65, stk. 5 kan der ganske vist gives dispensation til opstilling af mindre faciliteter langs stranden for klubber, foreninger og institutioner, hvis to forudsætninger er opfyldt: 1. De skal placeres i tilknytning til eksisterende bygninger og anlæg. 2. Der skal foreligge en lokalplan, som giver mulighed for opstillingen.

Ingen lokalplan nu

Den første betingelse er opfyldt gennem placeringen tæt ved vandrehjem, campingplads og parkeringsplads. Den anden forudsætning, den med lokalplanen, vil kommunen ikke opfylde!

- Det er jo noget tivoli, at direktoratet godt vil give dispensation, bare vi laver en lokalplan. Det kunne vi sådan set godt gøre, men nu har kommunalbestyrelsen jo besluttet at nedsætte et §17,4-udvalg, som skal kigge på udviklingen for hele Ørodde. Så ville det se mærkeligt ud, at vi samtidig med, at udvalget går i gang, laver en lokalplan med bestemmelser for en del af området, siger Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalg for teknik og miljø.

Så situationen er den, at direktoratet kræver saunaen flyttet længere væk fra kysten og tilmed har bebudet, at man agter at kontrollere, at kommunen parerer ordre. Men måske er der en kattelem. Den arbejder Niels Pedersen, chef for Center for Teknisk Drift i kommunen, på at skære ud til.

- Vi er ved at finde en måde, hvor saunaen kan blive stående, hvor den er. Vi har fundet en sag, hvor man har givet en tilladelse i Nykøbing Sjælland. Denne dispensationsmulighed vil vi formulere i en ny ansøgning. Vi har en god dialog med Kystdirektoratet om det, siger Niels Pedersen.

Skal han flytte saunaen, eller må den blive stående tæt ved stranden? Det spørgsmål blæser i vinden. Arkivfoto: Bo Lehm

Svær at flytte

Imens venter vinterbadeklubben Året Rundt spændt på, hvad der skal ske med dens sauna.

- Hvis saunaen skal flyttes længere væk fra stranden, kommer den nok til at så i dvale, for så er der ingen af de badende, der vil bruge den. Det er heller ikke let at flytte den, selv om den er på hjul. Sidste år fik vi gravet ud til gasforsyning og ekstra el, og det er ikke sådan lige at få gjort et nyt sted. Så vi håber inderligt, at den får lov at stå, for vi bruger den flittigt, siger Jette Anker-Møller, der er klubbens ansvarlige for badeforholdene på Østerstrand.