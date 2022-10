Jordvarme til jordens skole

SYD TØDSØ: Skolen ved en masse om at dyrke og forædle fødevarer i jorden. Nu vil den også hente varme ud af den samme jord.

Nordic Food College (NFC) i Syd Tødsø har investeret i et nyt, stort jordvarmeanlæg, der skal gøre skolen selvforsynende inden for varmeområdet. Det giver ifølge skolen selv rigtig god mening fra et økonomisk perspektiv, og det giver i særdeleshed god mening, når man er Unesco Verdensmålsskole og dermed forventes at gå forrest, når det handler om miljøvenlige og bæredygtige tiltag.

NFC’s kommende jordvarmeanlæg er af en sådan størrelse, at skolen forventes at blive fuldt ud selvforsynende på området.

- Hele konceptet omkring Nordic Food College er baseret på et fokus på miljø, selvforsyning og bæredygtighed, og derfor giver en omlægning fra naturgas til jordvarme også bare virkelig god mening for os. At situationen på energimarkedet samtidig er så ustabil og ekstrem, som den er i øjeblikket, er blot en ekstra motivationsfaktor, der har været med til at fremskynde processen. Vi hverken kan eller vil sidde med hænderne i skødet og smide penge ned i et bundløst hul. Vi har muligheden for at agere, og det er så det, vi gør nu, siger forstander Jonas Lundgren Bach Korsgaard fra NFC.

I forvejen producerer skolen el via solceller, og når det nye jordvarmeanlæg er i drift, forventes NFC faktisk at blive selvforsynende på energiområdet. Det nye jordvarmeanlæg finansierer skolen selv, og forventningen er, at investeringen har tjent sig hjem på under 2,5 år.

- De økonomiske fordele ved omlægningen vejer naturligvis tungt lige nu, men også på den lange bane kommer det til at give en helt anden ro, at vi er selvforsynende og dermed mindre påvirkelige af eksterne faktorer. Og så er det jo samtidig helt og aldeles positivt, at vi med den her omstilling bliver noget nær en CO2-neutral skole og dermed selv efterlever de principper, vi som verdensmålsskole selv ’prædiker’, siger Jonas Lundgren Bach Korsgaard.