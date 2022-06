Journalister fra hele verden besøger skaldyrcenter

NYKØBING:Det danske fødevareerhvervs klima- og miljøløsninger i og omkring Limfjorden kan blive kendt ude i verden, når 25 journalister 1. juli besøger Dansk Skaldyrcenter på Mors og GreenLab ved Skive.

Journalisterne, der kommer fra lande som Kina, Filippinerne, USA og Sydafrika, deltager i den årlige verdenskongres for landbrugs- og fødevarejournalister, som Danmark i denne uge er vært for.

Her deltager 175 journalister fra 45 lande, og en del af dem kommer altså til Limfjordsegnen på fredag.

- Vi vil gerne dele nogle af de helt konkrete miljø- og klima-indsatser, som vi er langt fremme med i Danmark og som kan være til inspiration i resten af verden. På Mors skal vi høre om muslinger som naturligt rensningsanlæg i Limfjorden, mens GreenLab-besøget har fokus på pyrolyse-teknikken, som Stiesdal præsenterer på det nye SkyClean-anlæg til produktion af grønt brændstof og CO2-lagring, siger Erik Poulsen, politisk rådgiver i landboforeningen Fjordland.

Han er guide på turen sammen med seniorrådgiver Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

- Uanset om journalisterne kommer fra Østtimor, Ukraine, Sierra Leone eller Schweiz, så ved vi, at de tager oplevelserne med hjem og formidler de danske løsninger i egne fagmedier. Det er derfor en enestående chance for at dele ud af vores viden om vejene til et bæredygtigt fødevareerhverv, siger Erik Poulsen.